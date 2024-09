MLB: Los Guardians sellan su boleto a la postemporada y van por mucho más

Comparta este artículo

Cleveland, Estados Unidos.- Empapado hasta la piel por haber sido rociado con champaña y cerveza, el manager Stephen Vogt se paró en medio del clubhouse y levantó triunfalmente un cinturón de campeonato con joyas falsas sobre su cabeza, como un boxeador conquistador.

Cleveland peleará por uno real en octubre.

Liderados por su mánager novato de 39 años, quien ha presionado todos los botones correctos durante meses, y un bullpen devastador, los Guardians aseguraron uno de los seis lugares de playoffs de la Liga Americana el jueves con una victoria por 3-2 sobre los Minnesota Twins, la remontada número 42 de Cleveland, líder en las Grandes Ligas.

Una oportunidad

Uno de los equipos más jóvenes de las Grandes Ligas puede poner fin a décadas de angustia en los playoffs para una franquicia que soporta la sequía de títulos de Serie Mundial activa más larga del beisbol.

“Esto es realmente especial”, dijo Vogt, un exreceptor All-Star que no tenía ninguna experiencia como mánager cuando los Guardians lo contrataron sorpresivamente en noviembre. “El objetivo es entrar y a partir de aquí seguimos empujando. Entras, tienes una oportunidad”.

Los Guardians son el segundo equipo de la Liga Americana en clasificar a la postemporada de 2024, solo por detrás de los New York Yankees, que aseguraron un lugar el miércoles y regresarán a los playoffs después de una ausencia de un año, una eternidad para su malcriada base de fanáticos.

Nueva York estaba programada para competir. Cleveland, no tanto.

De la granja, a playoffs

Pero en su primera temporada bajo el mando de Vogt, quien estaba en su granja en Washington paleando estiércol de vaca cuando la oficina principal del equipo lo llamó para ofrecerle el trabajo, los Guardians han sido una de las mejores historias y las mayores sorpresas del beisbol.

No se esperaba que hicieran mucho después de una decepcionante temporada de 76 victorias, que terminó con el retiro del querido mánager Terry Francona. La sensación de cara a este año es que el camino de vuelta a la lucha por el título podría ser largo.

Vogt aplaude a sus jugadores, tras ganar su boleto

Pero los Guardianes han estado en la cima de la ya no ridícula División Central de la Liga Americana desde mediados de abril, y en una temporada en la que no parece haber ningún favorito claro, entrarán a los playoffs con una oportunidad legítima de ganar su primer título desde 1948, cuando eran conocidos como los Indios.

Hombres, no nombres

Vogt no estaba realmente seguro de qué tipo de equipo tenía durante los entrenamientos de primavera en Arizona. Pero un viaje de 7-2 a través de Oakland, Seattle y Minnesota para abrir la temporada lo convenció de que su joven grupo podría madurar y convertirse en algo más.

“No sabía qué tipos eran capaces de qué”, dijo. “Y hasta que no los ves jugar, realmente no lo sabes. Pero si vienes a los entrenamientos de primavera y no esperas ganar la Serie Mundial, no vayas.

“De inmediato, en ese primer viaje por carretera, vimos algo especial que este equipo podría ser capaz de hacer. Ahora estamos en ello. Tenemos una oportunidad”.

Al carecer de grandes nombres y grandes bates en la alineación, Cleveland ha encontrado el éxito jugando con una actitud agresiva. Lo llaman “pelota de guardias” y le da mucha importancia a los turnos al bate pacientes, noqueando al abridor del oponente lo más temprano posible, tomando la base extra y jugando una defensa sólida.

José Ramírez, uno de los pilares del equipo

Todos contribuyen, y Vogt se ha enorgullecido de usar toda su lista.

No está de más que haya podido apoyarse en el bullpen más desagradable del beisbol, anclado por el cerrador All-Star Emmanuel Clase, quien no ha desperdiciado un salvamento desde mayo y podría convertirse en el primer relevista de la liga en ganar el Cy Young en 32 años.

Los Guardianes no se rinden

Abajo por dos carreras en el décimo el miércoles por la noche, remontaron con tres para sorprender a los Twins. Y después de que el bullpen mantuvo a Minnesota sin hits durante 5.2 entradas el jueves, volvieron a alejarse de sus rivales para mejorar a 48-28 en casa.

“Esos somos nosotros”, dijo Andrés Giménez, quien remolcó a José Ramírez desde la segunda base en el décimo episodio. “Esos son los Cleveland Guardians”.

Un regreso a principios de esta semana dejó a Vogt llorando durante su conferencia de prensa posterior al juego.

“Amo a estos muchachos”, dijo.

El sentimiento es mutuo.

Mismo objetivo

El receptor suplente y portavoz de facto del equipo, Austin Hedges, quien ganó un título de Serie Mundial con Texas el año pasado, volvió a firmar como agente libre con Cleveland antes de esta temporada. Le da crédito a Vogt por acercar a los Guardians y sacarles el máximo provecho.

“Uno de los seres humanos más especiales que he conocido”, dijo Hedges. “No solo como gerente, como hombre. Ese tipo, él es un líder de hombres. Tuvimos a uno de los mejores managers en la historia del beisbol durante mucho tiempo, y yo amaba a Terry Francona con todo mi corazón.

Hedges levatnta el cinturón de campeones

“Este es probablemente el mejor año de gestión que he visto en mi vida”.

Vogt entrará en aguas desconocidas en unas pocas semanas, llevando a los Guardianes al mes en el que cada lanzamiento, cada swing, cada momento se amplifica.

“Siento que teníamos asuntos pendientes en el 22”, dijo. “Sentimos que realmente teníamos una muy buena oportunidad de llegar hasta el final. Es difícil perder a un jugador de infarto en la postemporada y estando fuera el año pasado, todo lo que podía pensar era en volver con mis muchachos aquí.

“Todos queremos exactamente lo mismo”.

Fuente: Tribuna