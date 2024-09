Ella es Gloria Zarza, la mexicana que ganó el primer ORO en los Paralímpicos París 2024

París, Francia.- No hay duda de que los atletas que están representando a México en los Juegos Paralímpicos de París 2024 están dando grandes actuaciones, pues desde el día uno han subido al podio olímpico para recibir medallas de plata y de bronce. Para este lunes 2 de septiembre, quinto día de competencias, la delegación mexicana ya suma nueve preseas, de las cuales una es de oro. ¿Quién logró esta gran hazaña? La deportista Gloria Zarza Guadarrama.

Durante las primeras horas de hoy, lunes 2 de septiembre de 2024, el nombre de Gloria Zarza se volvió viral, debido a que la mexicana obtuvo el oro en la competencias de lanzamiento de bala F54 femenino. El podio se completó con Elizabeth Rodrigues Gomes, de Brasil, quien se llevó la Plata, y Nurjon Kurbanova, de Uzbekistán, quien tuvo el tercer puesto con 7.75 metros.

Gloria Zarza ganó la primera medalla de Oro para México en París 2024. Foto: Internet

Zarza Guadarrama, quien logró lanzar la bala a 8.06 metros de distancia, le dio a la delegación mexicana su primer oro, el cual fue entregado en el emblemático Stade de France. Por primera vez en los Juegos Paralímpicos de París 2024 la bandera de México subió a lo más alto del podio, al mismo tiempo que se escuchó el Himno Nacional en la capital de Francia.

Pero el logro de la mexicana no termina en la presea, pues con su desempeño se convirtió en la primera paratleta en lanzar la bala más de ocho metros, con lo que no solo obtuvo el Oro, sino que ha pasado a los libros de historia del deporte. Luego de que este dato se revelara, el Estadio de Francia enloqueció, pues los seguidores de la deportista comenzaron a gritar y a ovacionar su talento, el cual ha sido fruto de su esfuerzo.

Me siento muy contenta, fue algo que había soñado. No me quedé con nada, lo di todo hasta el último momento, la medalla tiene mucho valor y quería demostrar que podía", declaró Gloria Zarza luego de recibir la histórica presea.