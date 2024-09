Erick 'Elegante' Hernández buscará seguir con su paso arrollador ante Marco Villegas

Ciudad Obregón, Sonora.- Si hay un boxeador que recientemente ha hecho vibrar a las gradas y se ha convertido en uno de los prospectos más explosivos de Sonora, es Erick Hernández, quien este próximo 27 de septiembre pondrá en riesgo su marca perfecta de 9-0 ante el peligroso Marco Villegas.

La pelea representa una verdadera prueba de fuego para ‘El Elegante’, pues es la primera vez en más de tres años que tiene como profesional que, estelarizará una función en su natal Cajeme.

Dinamita pura

Aunque su nombre ya empieza a sonar en la región, eso es algo que no distrae al joven de 21 años, al contrario se mantiene enfocado haciendo su trabajo.

“Yo me sigo preparando, sé que la pelea que tengo este próximo 27 de septiembre es importante, es mi primer contienda como estelar, pero yo me mantengo tranquilo, las cosas se van dando poco a poco, lo importante es seguir trabajando duro en el gimnasio”.

Las expectativas de ver a Erick arriba del ring son grandes, debido a que cada una de sus peleas la ha ganado por la vía rápida, robándose los reflectores en las funciones.

La marca que tengo demuestra que doy espectáculo, pero afortunadamente los nocauts se han dado solos, yo simplemente hago mi trabajo, y que bueno que se me han dado los resultados. Yo sé que algún día mi 100 por ciento de efectividad en nocauts va a terminar, por eso no es algo que me quita el sueño”, declaró.