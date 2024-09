Justin Verlander se va ovacionado en el que podría ser su último juego en Houston

Comparta este artículo

Houston, Estados Unidos.- Sin duda alguna uno de los mejores lanzadores de la última década es Justin Verlander, quien el viernes 20 de septiembre por la noche vivió un momento emotivo al recibir una ovación con sabor a despedida en Houston frente al aficionado que lo vio consagrarse.

La ovación de pie que los 39 mil 666 aficionados le dieron al ganador de tres trofeos de Cy Young, de 41 años, fue en agradecimiento a su magistral carrera y cómo ayudó a elevar a los Astros a lo más alto de las Grandes Ligas, dejando de lado los cuatro episodios y dos tercios de trabajo que tuvo en la victoria de Houston 9-7 sobre los Angelinos.

“Significó mucho, de verdad. Honestamente fue algo muy especial para mí. Sé cómo estos aficionados conocen el juego y prestan atención. Saben que estoy ahí esforzándome y tratando de dar todo lo que puedo. He trabajado tan duro como ha sido humanamente posible para recuperarme lo más rápido de la lesión y volver, y que ellos me hayan ofrecido esa ovación después de un día tan difícil, me llegó al corazón”, dijo Verlander quien planea hacer su última apertura de la temporada regular la próxima semana en Cleveland y posteriormente valorar si abandona el club o decide ponerle punto final a su gran trayectoria dentro de las Grandes Ligas.

Desde que regresó de la lista de lesionados por una molestia en el cuello hace un mes, Justin Verlander ha registrado una efectividad de 8.89 en 27.1 innings, evidenciando que no vive su mejor momento y posiblemente su último baile sea este torneo.

Es posible que los Astros tengan actividad en octubre, pero eso no garantiza que el histórico lanzador tenga actividad. "Obviamente, conozco el calendario. Quiero ser un pilar para este equipo, y para eso necesito poder lanzar y averiguar en qué punto estoy. Obviamente, los resultados no han sido buenos, pero no hay nada que puedas hacer más que intentar seguir lanzando".

"Quiero estar aquí para este equipo... He lanzado a través de muchas cosas en mi carrera. Obviamente, no estoy diciendo que no seguiré lanzando, pero ha sido bastante difícil", también fueron las palabras que agregó el lanzador al finalizar su última apertura en Houston en la temporada.

Verlander brilló con Astros

Cabe destacar que este año ha sido complicado para los Houston Astros, quienes además de contar con las lesiones de Verlander, también durante la campaña Framber Valdez y Hunter Brown estuvieron fuera por lesión. A eso se tiene que agregar la baja definitiva del mexicano José Urquidy quien sigue recuperándose de una molestia en el hombro.

