Fields brilla y los Steelers bajan la cortina ante Chargers para mantener el invicto

Pittsburgh, Estados Unidos.- Justin Fields sigue evitando errores, mientras Mike Tomlin sigue eludiendo el tema; pero si el mariscal de campo suplente sigue jugando así, el entrenador en jefe de los Pittsburgh Steelers podría no ser capaz de hacerlo por mucho más tiempo, no con Fields construyendo silenciosamente un caso de que debería seguir siendo el titular, incluso después de que la pantorrilla derecha de Russell Wilson sane.

Fields tuvo su actuación más eficiente hasta el momento en una victoria por 20-10 sobre Los Angeles Chargers el domingo, lanzando para un touchdown y corriendo para otro cuando los Steelers mejoraron a 3-0 por primera vez desde 2020.

Si bien Fields se apresura a señalar que no está haciendo esto solo, no en un día en que la defensiva de Pittsburgh limitó a los Chargers (2-1) a 168 yardas totales y la línea ofensiva maltrató a Los Ángeles al final, admite que no es el mismo jugador que soportó tres temporadas en gran medida irregulares en Chicago, antes de que los Bears lo cambiaran a Pittsburgh en marzo.

Justin Herbert salió lesionado por los Chargers

“Siento que estoy muy tranquilo ahí fuera, fresco y sereno en el campo y realmente esa sensación de paz en el campo y de no apresurar las cosas”, dijo Fields después de completar 25 de 32 pases para 245 yardas. “Internamente, mi cerebro, simplemente manteniendo la calma en el bolsillo, haciendo jugadas cuando puedo y debo hacer mi trabajo”.

Contra los Chargers, eso significó guiar a una ofensiva que siguió golpeando durante tres cuartos hasta que Los Ángeles finalmente se desgastó.

A la vieja usanza

Las tres posesiones de Pittsburgh en el último cuarto terminaron con un gol de campo de Chris Boswell, un pase de 55 yardas de Fields a Calvin Austin III, y una serie de 65 yardas que se comió los últimos 4:59 y pareció minar la voluntad de su oponente.

Austin III festeja en la zona de anotación

Pittsburgh cree que apenas está comenzando, ya que una temporada que arrancó con muchas preguntas, sobre todo en la posición de mariscal de campo, ha comenzado con tres victorias consecutivas que han seguido un patrón familiar: un juego apretado y físico donde los Steelers hicieron todas las jugadas que importaban al final.

La defensa volvió a sacar a flote al equipo

Tal vez porque no han tenido muchas opciones en los últimos años. Los Steelers se han visto obligados a depender en gran medida de su defensa porque la ofensiva tuvo problemas para producir mucho de cualquier cosa con algún tipo de regularidad.

Si bien aún queda mucho trabajo por hacer (Fields lanzó su primera intercepción de la temporada en un pase desacertado al tráfico en el tercer cuarto que interrumpió una posible serie de anotación, por ejemplo), también existe una creciente creencia de que el enfoque retro de Pittsburgh podría funcionar en 2024.

