Tatum y los Celtics no necesitan motivación extra para buscar más títulos

Boston, Estados Unidos.- Jayson Tatum tiene un nuevo tatuaje en la espalda, otra medalla de oro colgada del cuello y un chip en el hombro.

La estrella de los Boston Celtics se reportó para su octava temporada en la NBA el martes, después de unos meses agitados en los que ayudó a la franquicia a ganar un campeonato número 18 y luego se unió al equipo de Estados Unidos para su victoria en París 2024, solo para ser utilizado como un jugador de rol y ser enviado a la banca durante dos juegos en los Juegos Olímpicos.

“En tiempo real, fue difícil”, dijo Tatum en el día de prensa de los Celtics, reconociendo que “supongo que se podría decir que” lo motivaría cuando los Celtics intenten repetir como campeones de la NBA.

“¿Necesitaba alguna motivación extra de cara a la temporada? No”, dijo Tatum, cuya nueva tinta es una foto de sí mismo acunando el trofeo de campeón. “Fue una circunstancia única, algo que no había experimentado antes en mi carrera como jugador. Pero soy un creyente de que todo sucede por una razón”.

Los Celtics regresan a los entrenamientos el miércoles, y el mayor obstáculo para repetir el campeonato puede ser la complacencia que puede establecerse después de ganar el primero. Es por eso que la humillación olímpica de Tatum puede ser justo lo que el entrenador Joe Mazzulla estaba buscando para mantener a su estrella enfocada.

Tatum también había sido pasado por alto para el Jugador Más Valioso de las Finales en favor de su compañero de equipo Jaylen Brown, quien también, en virtud de llegar a la liga un año antes, era el jugador mejor pagado de la NBA.

“Joe fue probablemente la persona más feliz del mundo de que no gané el MVP de las Finales, y no jugué en dos de los juegos de los Juegos Olímpicos”, dijo Tatum. “Así que eso fue extraño. Pero si conoces a Joe, eso tiene sentido”.

Brown no fue seleccionado para el equipo olímpico y recurrió a las redes sociales para quejarse del desaire. Los reporteros no esperaron mucho antes de preguntarle a Brown al respecto.

“Maldita sea. Pregunta número 1”, dijo Brown entre risas. —¿No puedo calentarme un poco?

“El pasado es el pasado”, dijo. “Estoy muy motivado, por razones obvias. Estoy listo para ir a por ello”.

Los Celtics tuvieron la temporada baja más corta de la liga, venciendo a Dallas en las Finales de la NBA el 17 de junio y luego regresaron a los entrenamientos aproximadamente una semana antes que la mayoría de la NBA porque abren la pretemporada en Abu Dhabi el 4 de octubre.

Tres de ellos ni siquiera tuvieron el verano libre: Tatum, Jrue Holiday y Derrick White jugaron para Estados Unidos en los Juegos Olímpicos.

Holiday dijo que el descanso fue suficiente.

“Me encanta este juego, así que el baloncesto no es una molestia para mí, ni nada por el estilo”, dijo. “Supongo que me encanta este trabajo que tengo. Tuve algunas grandes experiencias este verano, así que no cambiaría eso por nada”.

Los Celtics regresan prácticamente con la misma plantilla que lo ganó todo: quince jugadores están de vuelta del equipo del año pasado, incluidos los 11 máximos anotadores. El último equipo de la NBA en ganar títulos consecutivos fueron los Golden State Warriors, que ganaron tres en cuatro temporadas entre 2015 y 2018.

“Nunca se trató de tratar de ganar solo uno”, dijo Tatum. “Todos los muchachos a los que admiraba mientras crecía ganaron al menos un campeonato. Ahora es solo una conversación de qué tan grande estás tratando de ser”.

Mazzulla dijo que tener al mismo equipo de vuelta puede ser bueno o malo: los nuevos jugadores traerían una nueva hambre insatisfecha. Pero incluso con el mismo equipo, la temporada será diferente y el equipo tendrá el desafío de adaptarse.

“Hay pros y contras en ambos. Si tuviera que elegir uno, elegiría el que tenemos”, dijo Mazzulla. “El hecho de que algo haya funcionado antes no significa que vaya a funcionar de nuevo. Entonces, ¿dónde tenemos que seguir siendo los mismos y dónde tenemos que cambiar?”

El pívot Kristaps Porzingis, quien se sometió a una cirugía en el receso de temporada para reparar la lesión en el tobillo que lo limitó a siete juegos de playoffs durante la carrera por el campeonato, dijo que se estaba recuperando bien.

“No sé si estamos interesados en ponerle una línea de tiempo, porque la lesión es única”, dijo Stevens. “Estamos muy, muy contentos de dónde está, y tal vez un poco sorprendidos”.

Stevens dijo que Luke Kornet (muñeca) y Xavier Tillman Sr. (rodilla) también se sometieron a procedimientos en la temporada baja y estaban en ritmo para estar listos para el primer partido del 22 de octubre contra los Knicks de Nueva York.

