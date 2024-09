"No somos robots"; Son Heung-min explota contra el calendario saturados de juegos

Londres, Inglaterra.- Días después que el mediocampista español del Manchester City, Rodri dijera que los jugadores estaban cerca de iniciar una huelga ante lo atestado del calendario fubolístico, ahora fue el delantero del Tottenham, Son Heung-min la última estrella en expresar públicamente su preocupación por la cantidad de partidos que se les pide a los jugadores que jueguen.

El internacional surcoreano dijo que había un riesgo “masivo” de lesiones para los jugadores ante las exigencias que se les imponían. Sus comentarios se produjeron después de que Rodri sufriera una lesión en los ligamentos de la rodilla.

“No quieres ver a los jugadores luchando con lesiones. Nadie quiere verlo”, dijo Son el miércoles. “Muchos partidos, muchos viajes. Tenemos que cuidarnos, lo que a veces es muy duro.

“Mentalmente, físicamente, no estás listo. Luego ir al campo y luego el riesgo de lesión es enorme. No somos robots. No me malinterpreten, nos encanta jugar al futbol. Eso está claro”.