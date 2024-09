Danna Paola sorprende al confesar su romance con Neymar durante una entrevista

Ciudad de México. - En una impactante entrevista con David Broncano para el programa La Revuelta, la cantante y actriz mexicana Danna Paola sorprendió a sus seguidores al confesar que mantuvo una relación sentimental con el famoso futbolista brasileño Neymar durante su estancia en el Paris Saint-Germain (PSG). La estrella, conocida por su papel en la serie Élite y su exitosa carrera musical, compartió detalles inéditos sobre este romance que, hasta ahora, había permanecido en secreto.

Durante la plática, la mexicana subrayó que, si bien la relación con el futbolista nunca se hizo oficial, fue una experiencia significativa para ambos. "Nos conocimos. Nunca fue nada oficial. Es increíble y es muy divertido", mencionó la artista, revelando que, aunque no llegaron a formalizar su relación, hubo una conexión especial entre ellos.

La intérprete de Oye Pablo detalló que fue ella quien decidió dar por terminada la relación. “Me supe ir a tiempo”, afirmó Danna Paola, sugiriendo que optó por alejarse antes de que la situación se complicara. Según explicó, la vida de un futbolista y la de una cantante con proyección internacional como la suya tienen demandas muy distintas, lo que hizo difícil compaginar sus agendas y estilos de vida.

Ya he estado con futbolistas. Creo que tienen mucho el rollo de estar con actrices y cantantes, siento que sucede mucho. He tenido mis experiencias, la verdad es que todas muy buenas, pero no serias. Al final, la profesión es demasiado demandante, la mía también y no compaginamos. Es complicado”, reflexionó la cantante.