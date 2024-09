Julio Urías es borrado de la Selección Mexicana de Beisbol: No va al Premier 12

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La carrera de Julio Urías parece ya estar sepultada, pues además de ser borrado de las Grandes Ligas por los cargos de violencia que que realizó en contra de su expareja el año pasado, ahora la Selección Mexicana de Beisbol le ha cerrado las puertas.

Fue el propio manager del conjunto nacional, Benjamín Gil, quien dio a conocer que, Julio Urías no podrá participar en el Premier 12, torneo que se celebrará en noviembre próximo en los estados de Jalisco y Nayarit.

En conferencia de prensa, realizada el pasado miércoles en la Ciudad de México, el también dirigente de los Charros de Jalisco en la Liga Arco Mexicana del Pacífico indicó que, de acuerdo a la información que le proporcionaron, el exjugador de los Dodgers no se puede integrar a la selección tricolor.

Lo que sí te puedo decir es que le deseo la mejor de las suertes a Julio, que pueda rectificar lo sucedido y corregir los temas que tiene que hacer en su vida personal. Lo que tengo entendido es que él no puede participar con la selección”, declaró Gil en la conferencia.

Urías fue liberado por los Dodgers

El estratega de México, dejó en claro que hay aspectos legales que están fuera de su control y que desconoce por lo que en este momento, sería irresponsable ofrecer un comentario sin tener certeza de todos los detalles sobre lo que está pasando con el exligamayorista.

“Me creo inteligente, pero en realidad no lo soy. En temas legales desconozco, no sé si hay temas legales en EU, en Los Ángeles, en California, sería irresponsable opinar con algo que no sé”, agregó Benjamín en conferencia de prensa.

Cabe destacar que, la decisión del manager de la Selección Mexicana y las autoridades, se basa en los acontecimientos recientes que han envuelto al pitcher de Sinaloa, que fue arrestado por violencia doméstica en un par de ocasiones, siendo la más reciente, suscitada en septiembre 2023 a las afueras de un estadio de futbol en contra de su expareja.

Aunque hace unas semanas, igualmente el propio Gil confesó que le encantaría contar con los servicios de 'Julito', lo cierto es que las imágenes difundidas hace unos días, en donde se le ve al mexicano agrediendo y golpeando a la mujer, generó mucha controversia y lo alejó de los diamantes.

Actualmente Urías cuenta con una licencia administrativa por parte de las Grandes Ligas, misma que no le permite tener actividad, a eso tenemos que agregar que Los Ángeles Dodgers lo dieron de baja.

Mientras que en el caso de los Tomateros de Culiacán, escuadra que tiene los derechos de Urías en la Liga Arco del Pacífico, hasta el momento no han manifestado su deseo de convocarlo, e inclusive no fue puesto en la lista de invitados de la pretemporada, por lo que al parecer Julio Urías se encuentra borrado por todos lados.

