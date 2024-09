Beisbol de luto; fallece primer dominicano en jugar en las Grandes Ligas

Comparta este artículo

Santo Domingo, República Dominicana.- El beisbol latinoamericano y en especial el de la República Dominicana se encuentra de luto, tras darse a conocer la trágica noticia del fallecimiento de Osvaldo Virgil.

Virgil, quien fuera el primer pelotero dominicano en jugar en las Grandes Ligas, falleció a los 92 años en su natal Monte Cristi, según informaron varias fuentes.

Virgil fue el primero de los más de 900 jugadores nacidos en la República Dominicana que han accionado en el beisbol de Ligas Mayores, haciendo su debut el 23 de septiembre de 1956 con los New York Giants.

Virgil jugó para varios equipos en la Gran Carpa

Jugó en partes de nueve temporadas de MLB con los Giants, Tigers, Athletics, Orioles y Pirates entre aquel 1956 y 1969.

En total, Virgil, quien jugó como tercera base, receptor y jardinero, bateó .231/.263/.331 en 324 partidos, con 14 jonrones.

Más adelante en su carrera, sería coach a nivel de Grandes Ligas, siendo ese rol tal vez más proyectado como instructor bajo el manager Dick Williams con la edición de los Padres que ganó el banderín de la Liga Nacional en 1984.

“Siempre me he sentido agradecido y dichoso por haber sido escogido por Dios para abrir las puertas de mis compatriotas en las Grandes Ligas, tomando en cuenta que cientos de otros mejores que yo no recibieron esa oportunidad", indicó el legendario pelotero a ESPN hace 18 años.

También fue coach por muchos años en las Mayores

En la liga invernal dominicana, Virgil brilló mayormente con los Leones del Escogido. Tras sus primeras semanas en las Mayores, Virgil ganó el título de bateo y fue Jugador Más Valioso con los ‘Melenudos’ en 1956-57.

También integró a las Águilas Cibaeñas y dirigió al Escogido en dos períodos breves entre la década de los 80 y los 90.

El hijo de Virgil, Ozzie Virgil Jr., jugó en partes de 11 campañas de Grandes Ligas como receptor en los Filis, Bravos y Azulejos.

Comisionado de Béisbol de la República Dominicana, Junior Noboa lamentó el deceso de Virgil, señalando que, desde hacía unos meses, este se enfrentaba a afecciones de salud propias de su edad.

Fuente: Tribuna