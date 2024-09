F1: 'Sorry', Sergio Pérez desmiente rumores sobre su retiro con irónica publicación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El piloto mexicano de Red Bull, Sergio Pérez, ya reaccionó ante la ola de rumores difundidos por medios europeos sobre su retiro de la Fórmula 1, el cual podría haber sido anunciado en el Gran Premio de México. A través de redes sociales realizó una publicación en la que, irónicamente, se disculpó y aseguró que no se iría de la máxima categoría del automovilismo, a pesar de los malos resultados recientes.

El mexicano escribió “Sorry” en una publicación en sus redes sociales y compartió un fragmento de la película El Lobo de Wall Street, en la cual se observa a Leonardo Di Caprio en su papel como Jordan Belfort, mientras realiza un discurso en el que repite “Im not leaving” en reiteradas ocasiones, lo que se traduce de la siguiente manera “No me voy, no me voy, no me iré”. De esa manera, el tapatío acabó con los rumores sobre su salida.

Esto generó una ola de respuestas entre todos sus seguidores, quienes no dudaron en celebrar que Sergio checo Pérez decidiera callar bocas y terminar con los rumores sobre su posible salida de Red Bull y de la Fórmula 1. Sin embargo, también llegaron los comentarios negativos debido a que muchos cuestionaron su continuidad debido a los malos resultados que ha tenido durante las últimas carreras, muchos otros compartieron choques del mexicano en esta temporada 2024.

Sergio Pérez no se retira de la Fórmula 1, foto: especial

De esta manera, con un simple video en redes sociales, Sergio Pérez logró callar el rumor sobre su retiro en el Gran Premio de México y aprovechó para burlarse de la prensa inglesa, que no ha parado de atacarlo desde su llegada a Red Bull. Cabe destacar que hasta el momento, el periodista encargado de difundir este rumor, Joe Saward, no se ha pronunciado al respecto. Es así que Sergio Pérez se hizo tendencia en redes sociales por callar las bocas de sus detractores.

Cabe destacar que varios medios mexicanos retomaron la publicación del periodista inglés y de Sky Sports, en la cual se aseguraba que Sergio Pérez anunciaría su retiro de la Fórmula 1 en el Gran Premio de México. Sin embargo, esto no fue más que un rumor difundido por el periodista sin sustento alguno, razón por la cual checo decidió darle una cucharada de su propia medicina y callarlo a través de la opinión pública.

Fuente: Tribuna