NLF: Flacco y los Colts bajan la cortina y frenan paso perfecto de los Steelers

Indianápolis, Estados Unidos.- Joe Flacco lanzó dos pases de touchdown en relevo del lesionado Anthony Richardson, y los Indianápolis Colts lograron detener el ataque de los Pittsburgh Steelers en el último minuto para imponerse el domingo por 27-24.

Indy (2-2) ha ganado dos juegos seguidos desde que abrió la temporada con derrotas consecutivas, y dos seguidos contra Pittsburgh.

El veterano mariscal de campo lució al relevo

Los Steelers (3-1) se recuperaron de una desventaja de 17-0, pero se quedaron a las puertas de extender su racha de seis victorias consecutivas en la temporada regular. La defensiva de Pittsburgh permitió el total de puntos más alto de la temporada.

Justin Fields corrió para dos anotaciones en la segunda mitad y lanzó para otra para reducir el déficit a 27-24 con 3:40 por jugar. Pero los Steelers perdieron el balón en varias oportunidades y no pudieron recuperarse de una jugada fallida que resultó en una pérdida de 12 yardas con menos de dos minutos por jugar.

Al rescate

Flacco, el Jugador de Regreso del Año 2023 con Cleveland, jugó lo suficientemente bien como para preservar la victoria después de que Richardson dejó el juego por segunda vez en cuatro jugadas al final del primer cuarto con los Colts ganando 7-0.

Richardson deja su lugar a Flacco en el terreno de juego

Flacco completó 19 de 30 pases para 166 yardas contra un equipo que conocía bien de sus 11 temporadas con Baltimore.

Fields completó 22 de 34 pases para 312 yardas y corrió 10 veces para 55 yardas, pero fue capturado cuatro veces y perdió un balón suelto, una de las dos pérdidas de balón de Pittsburgh.

Richardson comenzó rápido con un pase completo de 32 yardas en la primera jugada del juego, y Jonathan Taylor coronó la serie de ocho jugadas con una carrera de touchdown de 2 yardas a solo tres minutos del juego.

Sin embargo, por cuarta vez en su carrera, Richardson no pudo terminar un juego.

Se retiró inicialmente después de recibir un fuerte golpe en la cadera derecha, regresó dos jugadas después, recibió un fuerte golpe en la cabeza y luego se dirigió al vestuario. Para cuando regresó a la banca, había sido descartado debido a la lesión en la cadera.

Muestra el colmillo

Flacco había mantenido el impulso de Indy. Lanzó un pase de anotación de 4 yardas a Josh Downs y preparó un gol de campo de 33 yardas para darle a los Colts una ventaja de 17-3 al medio tiempo.

Cuando los Colts necesitaron que Flacco hiciera jugadas tarde, en su mayoría lo logró.

Después de que Fields anotó en una carrera de 5 yardas al final del tercer cuarto para reducir el déficit a 17-10, Flacco conectó con Kylen Granson para un pase de touchdown de 15 yardas.

Después de que Fields volvió a anotar, esta vez en una carrera de 2 yardas, para acercar a los Steelers a 24-17 con 11:23 por jugar, Flacco lideró a los Colts en una jugada de 10. Serie de 54 yardas que tomó casi 5 1/2 minutos y resultó en un gol de campo de 33 yardas para un colchón de 27-17.

Fields fue muy presionado por la defensa de los Colts

Después de que Fields convirtió un tercero y gol con un pase de touchdown de 8 yardas a Pat Freiermuth para acercar a Pittsburgh a 27-24, Flacco no pudo conseguir el primer down que necesitaba para cerrarlo. Pero Fields no pudo llevar a los Steelers más allá de su propia yarda 41 en la última posesión.

