¿La esperanza? Taylor Fritz derrota a Zverev y alcanza las semifinales en el US Open

Nueva York, Estados Unidos.- mientras observaba un último golpe de derecha errante de su oponente en el Abierto de Estados Unidos, Taylor Fritz dejó caer su raqueta color neón, apretó ambos puños y gritó: “¡Vamos!”

Fritz se recompuso a sí mismo y a su equipo, caminó hacia la red para abrazar al sembrado número 4, Alexander Zverev, quien dos veces fue finalista de Grand Slam, luego se acercó al centro del estadio Arthur Ashe, abrió los brazos y gritó de nuevo: “¡Vamos!”

Después de años de escalar en el ranking, de convertirse en el mejor hombre estadounidense en el tenis, de estar cerca de hacer un gran avance en uno de los cuatro eventos más importantes de su deporte, Fritz finalmente se impuso en casa, venciendo a Zverev 7-6 (2), 3-6, 6-4, 7-6 (3) el martes en Flushing Meadows para llegar a una semifinal de Grand Slam por primera vez.

Zverev se quedó corto en este torneo

Fritz, de 26 años, de California, comenzó el día con un récord de 0-4 en cuartos de final de Grand Slam.

“Es genial”

“He visto muchos cuartos de final en los últimos dos años, y hoy me sentí diferente”, dijo Fritz a la multitud que lo apoyó durante toda la victoria, incluso con aplausos fruncidos después de algunas de las faltas de Zverev con el primer servicio. “Realmente sentí que era mi momento de dar un paso más”.

Fritz está cerca de alcanzar la final del US Open

Ahora se dirige a las semifinales del Abierto de Estados Unidos, donde se enfrentará al Grigor Dimitrov (9) de Bulgaria o al número 20, Frances Tiafoe de los Estados Unidos.

“Es genial estar en semifinales. Pero tengo la mentalidad de 'el trabajo no está terminado'”, dijo Fritz. “Una pregunta que me hacían casi cada vez que perdía en mis cuartos de final era: '¿Qué se necesita para llegar más lejos?' Y la respuesta que daba siempre era: Sigue poniéndome en estas situaciones, y me sentiré más cómodo en estas situaciones y mejoraré. Eso es definitivamente lo que sucedió ahora. Los cuartos de final no se sintieron como, no sé, algo tan grande para mí como ha sido, supongo, en el pasado”.

Una semifinal entre Fritz y Tiafoe -"Eso podría ser una locura", dijo Fritz- sería la primera entre un par de hombres estadounidenses en cualquier Grand Slam desde 2005, cuando Andre Agassi derrotó a Robby Ginepri en Nueva York.

Larga espera

Ningún estadounidense ha ganado un trofeo de Grand Slam desde que Andy Roddick triunfó en el Abierto de Estados Unidos en 2003.

Los otros cuartos de final masculinos se jugarán el miércoles: el número 1, Jannik Sinner contra el 5, Daniil Medvedev, y el número 10, Alex de Miñaur contra el 25, Jack Draper.

Fuente: Tribuna