NFL: Los Ravens enfrentan a los Chiefs, con la mira puesta más allá de enero

Comparta este artículo

Maryland, Estados Unidos.- Lamar Jackson entiende que los equipos de la NFL son juzgados más cuando llega enero, que en el mes de septiembre.

Desafortunadamente para los Baltimore Ravens y su mariscal de campo estrella, no hay un botón de avance rápido que puedan presionar y que los pondría de regreso en el juego por el título de la AFC de inmediato.

“Tenemos que ganar partidos de temporada regular para llegar a enero”, dijo Jackson. “No podemos simplemente empezar la temporada y terminar con marca de 5-12. No vamos a llegar a los playoffs. Así que tenemos que ir a cada partido tratando de llegar a los playoffs. Los playoffs están en nuestra mente, pero al mismo tiempo, tenemos que ganar este partido que tenemos por delante”.

Lamar reconoce que un triunfo es el principio del camino

Los Ravens abren la temporada el jueves por la noche en Kansas City, pero habrá mucho menos en juego que en su último encuentro, cuando los Chiefs prevalecieron en Baltimore para avanzar al Super Bowl de la temporada pasada.

Esa oportunidad perdida le quitó algo de brillo a una temporada regular dominante de los Ravens. Incluso si ganan la revancha de esta semana, probablemente aún enfrentarán preguntas sobre si cumplirán cuando los juegos sean más importantes.

A terminarlo

“Estuvimos cerca. Tenemos que volver a donde estábamos y, como siempre digo, 'Terminar'”, dijo Jackson. “La semana 1 comienza el jueves por la noche”.

Jackson avanzó más en los playoffs que nunca antes la temporada pasada, pero el dos veces Jugador Más Valioso y su equipo todavía están esperando un avance más grande, uno que no puede llegar hasta dentro de varios meses como muy pronto.

John Harbaugh y Baltimore están listos para el kick off

Eso podría complicar la motivación, pero los Ravens harán todo lo posible para recuperar la forma que los llevó al mejor récord de temporada regular de la liga en 2023.

“No se puede mirar demasiado hacia adelante. Solo estar en el presente, estar en el presente, y si haces eso, van a suceder cosas buenas”, dijo el ala cerrada Mark Andrews. “Si jugamos cada día, cada jugada como se supone que debemos jugar, vamos a llegar a donde necesitamos estar al final del año”.

Mucho camino

Los Chiefs no necesitan demostrar mucho después de dos victorias consecutivas en el Super Bowl, y los Ravens no pueden demostrar mucho con solo una victoria en la Semana 1. Aun así, este enfrentamiento tiene mucho revuelo como el primer partido de la temporada de la NFL, enfrentando a Jackson contra Patrick Mahomes. Baltimore no ha jugado mucho con el ángulo de la venganza, pero Derrick Henry, el nuevo corredor de los Ravens, sospecha que está ahí.

Mahomes y los Chiefs estrenan su título ante los Ravens

“Esa fue la decisión con la que perdieron para llegar a la grande, así que estoy seguro de que eso está en el fondo de sus mentes”, dijo Henry. “Estoy seguro de que todo el mundo está encerrado y va a estar listo para empezar”.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en la temporada regular, Baltimore remontó para conseguir una victoria por 36-35 en 2021. Sin embargo, los Ravens no han ganado en Kansas City desde 2012. Ahora tienen que ir allí para el primer partido de los Chiefs desde que ganaron el Super Bowl de la temporada pasada, con cualquier celebración que Kansas City pueda tener reservada.

Fuente: Tribuna