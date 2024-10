"Hay mucha emoción", dice LeBron James al entrenar con su hijo en Lakers

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- LeBron James comenzará esta semana su 22do campamento de entrenamiento con los Los Ángeles Lakers y esta sin lugar a dudas será una experiencia única para él.

El líder anotador histórico de la NBA compartirá vestuario y la cancha con Bronny James, su hijo de 19 años y seleccionado en la segunda ronda del draft de los Lakers. Pronto se convertirán en el primer dúo de padre e hijo en jugar juntos en la historia de la NBA, cumpliendo una aspiración expresada por primera vez por LeBron hace varios años.

James, 20 veces elegido al Juego de Estrellas, no minimizó su emoción el lunes al ver realizado uno de los pocos sueños que le quedaban por cumplir.

“Hay mucha emoción”, dijo LeBron. “Es pura alegría, para ser honesto, poder venir a trabajar todos los días, trabajar duro con tu hijo todos los días y poder verlo seguir creciendo. Nos empujamos unos a otros. Él me empuja, yo lo empujo a él. Empujamos a nuestros compañeros de equipo. Un momento muy alegre, no solo para mí, sino para nuestra familia”.

Trabajo y familia

Padre e hijo vistieron juntos los uniformes dorados de los Lakers en el día de prensa del equipo, posando para innumerables fotos y dando entrevistas que mostraban las bromas fáciles de la familia. La nueva camiseta número 9 de Bronny dice “JAMES JR.” en la espalda, en un guiño a su nombre completo, LeBron James Jr.

Solo hay un James en la NBA

Su asociación es un sueño para LeBron, de 39 años, pero ha sido en gran medida surrealista para Bronny, quien cumple 20 años el domingo. Después de crecer y sobresalir en el baloncesto a la sombra de su famoso padre, Bronny está equilibrando la emoción de llegar a la NBA con la tarea de adaptarse al desafío sin precedentes de vestir el mismo uniforme que su devoto padre.

“Creo que lo que más espero es entrenar, simplemente enfrentarme cara a cara”, dijo Bronny. “Es una sensación muy loca, estar entrenando con tu papá y compitiendo a un alto nivel. Pero por otro lado, tener que ir contra LeBron James es mucho en los entrenamientos todos los días. Pero sí, yo también estoy deseando que llegue”.

Las reglas

Es posible que estén trabajando juntos, pero no todos los días serán el día de llevar a su hijo al trabajo para LeBron: Bronny dice que “definitivamente no” está conduciendo desde su casa a las prácticas de los Lakers con su padre.

“Ya es mucho lo que nos han agrupado”, dijo Bronny con una gran sonrisa. “Me gustaría mantenerme lo más lejos posible de ese tipo”.

Padre e hijo disfrutan del poder jugar juntos

LeBron afirmó su declaración de temporada baja en su programa de entrevistas de YouTube de que Bronny no puede llamarlo “papá” en el trabajo. Bronny no está tan seguro, aunque admite que intentará decir “Bron”.

“Lo que sea que salga de mi boca cuando trato de hablar con él es lo que va a aceptar”, dijo Bronny con una sonrisa. “Realmente no significa mucho. Todavía no me he dirigido a él de ninguna manera, así que veremos cómo va”.

El nuevo entrenador de los Lakers, JJ Redick, dijo la semana pasada que hará un plan con la familia para su histórica aparición juntos a principios de la temporada regular. También se supone que Bronny pasará gran parte de la próxima temporada con los South Bay Lakers de la G League, mejorando sus habilidades después de que jugó con moderación en su única temporada universitaria en Southern California.

Fuente: Tribuna