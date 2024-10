Víctor Mendoza deja atrás su lesión y está listo para comandar la ofensiva de los Yaquis

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras perderse toda la campaña anterior de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, por una lesión en la espalda, Víctor Mendoza está de regreso y dispuesto de comandar la ofensiva de los Yaquis de Ciudad Obregón.

Con una recuperación ya exitosa, ‘La Chule’ dice sentirse motivado de volver a portar los colores de la Tribu de Cajeme: “Me siento muy contento de estar nuevamente con Yaquis, el año pasado estuve ausente por una operación en la espalda, pero me siento muy bien en estar de regreso”.

El cajemense vive un gran presente, pues viene de jugar la gran final de la Liga Mexicana de Beisbol con los Sultanes de Monterrey, por lo que buscará seguir con ese gran momento y tener una temporada protagonista con los de Ciudad Obregón.

"En verano me sentí muy bien por el equipo, llegamos hasta una final, hicimos las cosas bien, no fue fácil porque venía de un año en donde no tuve actividad, no fue fácil, pero fui agarrando ritmo a lo largo de la temporada", comentó.

A su vez, aunque ya tiene algunas temporadas con el club de Cajeme, el primera base no esconde su felicidad de portar siempre con orgullo los colores de su ciudad natal.

Cada que me pongo un jersey de Yaquis es un orgullo, yo crecí en Obregón, yo crecí yendo al estadio, entonces para mí es un sueño, y quiero cumplir mi objetivo que es quedar campeón con Yaquis”, comentó Mendoza, quien además confía en el roster que está armando la directiva para esta temporada.

“Tenemos un gran equipo, hay nombres muy importantes y que serán de gran ayuda para conseguir cosas importantes, como es el caso de Roberto 'Tito' Valenzuela quien también es de Ciudad Obregón”, puntualizó Víctor.

La última vez que Víctor Mendoza jugó una campaña completa con Yaquis fue la de hace dos ediciones, en esa bateó para 283 con además 50 producidas y siete metrallazos.

Mendoza junto con sus compañeros

Hay que recordar que tras la ausencia de 'La Chule' la temporada anterior, el club tuvo como préstamo Efrén Navarro, quien cubrió de gran manera la primera almohadilla, pero que ya está de regreso con los Tomateros de Culiacán.

Es probable que Mendoza sea el hombre de confianza de Lino Rivera a la ofensiva e inclusive sea el cuarto bate de la Tribu Cajemense.

Fuente: Tribuna.