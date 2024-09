Los Chiefs estrenarán su corona ante Ravens en el arranque de la NFL 2024

Comparta este artículo

Kansas City, Estados Unidos.- Por fin, no hay plazo que no se cumpla ni fecha a la que no se llegue; este jueves cinco de septiembre iniciará la temporada 2024-2025 de la NFL, con el encontronazo entre los Kansas City Chiefs, actuales campeones, y Baltimore Ravens, dos de los favoritos en llegar al Super Bowl.

Será una verdadera prueba de fuego para unos renovados Ravens que, liderados por Lamar Jackson, prometen ser una de las mejores ofensivas de esta campaña. Pero el primero paso será enfrentar a unos Chiefs que llegan como los favoritos a retener el título, y contar con una de las mejores mancuernas de la historia; Mahomes-Kelce, dirigida por Andy Reid.

Los Jefes, como también son conocidos, ya cimentaron su condición de históricos siete meses atrás con su triunfo en el último Super Bowl, su tercera corona de las últimas cinco temporadas, demostrando que son un equipo de época.

Mientras que, Mahomes, quien se perfila para ser el sucesor de Tom Brady como ícono de la liga de futbol americano, quiere ahora comandar a Kansas City al llamado ‘three peat’, el triplete de trofeos, algo que es poco visto en la NFL.

“Están muy enfocados en intentar mejorar, y estaremos jugando ante lo mejor de lo mejor en la Semana 1. Vamos a ver dónde estamos. Debemos ir y hacer nuestro mejor juego temprano en la temporada. Todo lo que podemos realizar es salir allá y mostrar lo mejor”, comentó Mahomes en conferencia previo al debut de campaña

Mahomes vivirá una nueva temporada

Por si fuera poco, el todavía joven mariscal de campo, tiene a su favor que, ninguno de los ocho equipos que ganaron dos títulos seguidos llegó al Super Bowl para pelear por el tercero, así que en caso de lograrlo estarán añadiendo otro capítulo más a su historia.

El juego entre Kansas City, comenzará a las 17:20 horas (tiempo de Sonora) y será en el Arrowhead Stadium, la cual es su casa.

Otro de los grandes juegos que tendrá la primera semana de la NFL es el de Philadelphia Eagles contra Green Bay Packers,

el cual tendrá tintes históricos, ya que se jugará en el Corinthians Arena de Sao Paulo, Brasil, pero será el próximo viernes.

Igualmente el domingo tendrá partidos muy parejos como el de Cincinnati Bengals frente a los New England Patriots, y sin descartar el de Falcons contra Pittsburgh Steelers. Mientras que el tradicional Monday Night Football para dar cierre a la semana será entre 49ers y Jets.

Fuente: Tribuna.