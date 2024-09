Schwarber iguala récord de Soriano en la MLB y Filis barren a los Azulejos

Comparta este artículo

Toronto, Canadá.- Kyle Schwarber igualó un récord de Grandes Ligas con su jonrón 13 como primer bate esta temporada, Kody Clemens y J.T. Realmuto también se volaron la barda y los Filis de Filadelfia vencieron el miércoles 4-2 a los Azulejos de Toronto para barrer la serie en dos juegos.

Cristopher Sánchez (10-9) ponchó a siete en siete entradas para los Filis (83-56), líderes de la División Este de la Liga Nacional, que han ganado cuatro juegos seguidos y nueve de 11.

Un día después de conectar tres jonrones, Schwarber se fue profundo por cuarta vez en siete turnos al bate y consiguió su sexto hit en ese lapso cuando conectó un lanzamiento en 1-0 del derecho Bowden Francis al segundo piso del jardín derecho, igualando el total de Alfonso Soriano.

“Todos sabemos que cuando Kyle se calienta, es divertido de ver”, dijo el primera base de los Filis, Bryce Harper. “Estamos emocionados de poder ver eso. Me encanta ver los jonrones y a él hacer eso. Es súper impresionante”.

El batazo de 416 pies fue el jonrón 32 de Schwarber en la temporada e igualó a Brady Anderson en el noveno lugar con 44 jonrones como primer bate. El miembro del Salón de la Fama, Rickey Henderson, lidera con 81.

No hace falta

“Se habla mucho de que no roba bases, no hace esto, no hace aquello”, dijo el manager Rob Thomson. “Pero camina y golpea”.

Schwarber terminó de 3-2. Conectó un sencillo en el segundo, se ponchó en el quinto y fue reemplazado por un corredor emergente después de que recibió una base por bolas en el octavo.

Schwarber es felicitado en el dugout

Harper abandonó el juego después de ser golpeado en el codo izquierdo por una bola rápida de 92 millas por hora en la primera entrada.

Harper se duelo del pelotazo

El dominicano Edmundo Sosa bateó como emergente por Harper para comenzar el tercero y se hizo cargo de la tercera base, con Clemens pasando de tercera a primera.

Harper, de 31 años, quien recientemente reconoció haber jugado con problemas persistentes en la muñeca y el codo, dijo que no está convencido de que valga la pena tomarse un par de días libres para descansar.

“Siento que voy a sentir exactamente lo mismo”, dijo Harper.

Funciona mascoteo

Sánchez no dio bases por bolas. Recibió dos carreras y seis hits, incluidos cinco dobles.

Thomson le dio crédito al receptor Realmuto por identificar un problema temprano con el cambio de velocidad de Sánchez, y al zurdo por corregirlo.

Sánchez se apuntó la victoria

“Hizo el ajuste de inmediato y navegó a partir de ahí”, dijo Thomson.

Jeff Hoffman lanzó el octavo y Carlos Estévez terminó para su salvamento 24 en 28 oportunidades.

Daulton Varsho, Vladimir Guerrero Jr. y Alejandro Kirk le dieron a Toronto una ventaja de 2-1 al conectar dobles consecutivos ante Sánchez en el primer episodio, pero Clemens restauró la ventaja de Filadelfia al conectar un jonrón en el segundo, su cuarto esta temporada.

Francis (8-4) permitió tres carreras y seis hits en seis entradas, perdiendo por primera vez desde el 4 de agosto.

Realmuto conectó un jonrón ante el derecho Ryan Burr para abrir el noveno, su 12do. Los relevistas de los Azulejos han permitido 82 jonrones, la mayor cantidad de las Grandes Ligas.

Fuente: Tribuna