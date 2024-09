Lindor mete presión a Ohtani en la carrera por el JMV de la Liga Nacional

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- La mayor parte de este verano, la carrera por el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional parecía un ‘Sho-w’ de un solo hombre.

Sin embargo, Francisco Lindor lo ha convertido en un tema candente.

Con su loable liderazgo y su brillantez diaria en ambos lados de la pelota, el campocorto de los Mets de Nueva York le está dando al bateador designado de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, una verdadera carrera por su dinero.

“Estoy contento de no tener que votar”, dijo el manager de los Medias Rojas de Boston, Alex Cora, esta semana en el Citi Field. “Será interesante. El chico está haciendo de todo”.

El boricua es una garantía con el guante

Un orgulloso Cora todavía llama “niño” a la estrella de 30 años porque conoce a Lindor y a su familia desde que Lindor era un jugador de ligas pequeñas en Puerto Rico. Y ciertamente, el ‘Sr. Smile’ juega a la pelota con una alegría refrescante y juvenil incluso después de 10 temporadas en su maravillosa carrera en las Grandes Ligas.

Pero no hay nada inexperto en la forma en que está llevando a los Mets durante una persecución presionada de los playoffs de la Liga Nacional.

En su momento

“Cada vez que está en el plato, nos sentimos bien con nuestras posibilidades”, dijo el manager Carlos Mendoza. “Está encerrado en este momento”.

“Tiene un trabajo duro. Jugar como campocorto para los Mets de Nueva York no es un trabajo fácil”, agregó Mendoza. “Y la forma en que lo está haciendo a un nivel de élite, ambos lados de la pelota, ya sea a la defensiva, a la ofensiva, corriendo las bases, y el impacto en el vestidor, el impacto en la organización, así que sí, estamos hablando de un tipo especial aquí”.

Se ha convertido en el alma de los Mets

Al ritmo de ‘My Girl’ de The Temptations, Lindor batea .365 con seis jonrones, ocho dobles, 12 carreras impulsadas y 15 anotadas durante una racha de 15 juegos bateando de hit, que iguala la mejor de su carrera. El primer bate se ha embasado en 33 juegos consecutivos, la mayor cantidad de su carrera, y la racha activa más larga en las Grandes Ligas.

No fue coincidencia que los Mets (76-64) hayan ganado siete juegos seguidos y estén a solo medio juego de los Bravos por el último comodín de la Liga Nacional, de cara al último juego de la serie de Atlanta contra Colorado el jueves por la noche.

“¡MVP!”

Todo un cambio para un equipo que estaba 11 juegos por debajo de .500 a principios de junio. Y ahora, Lindor recibe una serenata con “¡MVP! ¡MVP!”, corea cada noche en el Citi Field.

“Siento el amor de los fanáticos”, dijo Lindor el martes después de recibir a los niños en el estadio para su programa de caridad regular que promueve la higiene dental. “Pero tengo que ganar. Tengo que ganar. Tengo que ganar. Tengo que ganar. Tengo que estar en la postemporada. Y creo que eso es lo que los aficionados están exigiendo, y eso es lo que quiero”.

También es uno de los favoritos de los fanáticos

Lindor proporciona mucho más que producción ofensiva, y ahí es donde el debate sobre el Jugador Más Valioso toma forma.

El deslumbrante Ohtani está bateando .290 con 44 jonrones, 99 carreras impulsadas, 111 anotadas y un OPS de .988 en 137 juegos en su primera temporada con los Dodgers (84-56), líderes de la División Oeste de la Liga Nacional, desde que firmó un contrato de 700 millones como agente libre.

Encabeza la Liga Nacional en jonrones, carreras, slugging (.613), bases totales (334) y OPS, mientras la superestrella japonesa intenta unirse al miembro del Salón de la Fama Frank Robinson como los únicos jugadores en ganar un premio MVP en ambas ligas.

El japonés tiene números impresionantes

Y con 46 bases robadas y sus 44 jonrones, Ohtani se acerca a la primera temporada 50/50 en la historia de las Grandes Ligas, con 22 juegos por delante para lograr la hazaña.

No deslumbra

Los números de Lindor en el plato, por impresionantes que sean, no se comparan con todo eso: después de un comienzo terrible (fue abucheado en casa temprano y estaba bateando .190 el 18 de mayo), el bateador ambidiestro está en .274 con 30 jonrones, 84 carreras impulsadas, 98 anotadas, 26 robos y un OPS de .844.

Su habilidad en el campo corto no deja lugar a dudas

Sin embargo, el duradero Lindor también ofrece un trabajo de guante constante y, a veces, espectacular en una posición defensiva de primera calidad. En la tercera temporada de un contrato de 10 años y 341 millones de dólares, ha jugado en los 140 partidos de Nueva York, 139 como campocorto como titular.

“Es parte de mi contrato presentarme y estar aquí todos los días y me siento muy orgulloso de eso”, dijo. “Me encanta poder publicar. Me encanta ser consistente, no solo en el campo de juego, sino también en la forma en que trato a las personas y cómo camino y quién soy como persona... Y si gano el premio al Jugador Más Valioso, sería un sueño, pero quiero ganar una Serie Mundial”.

Liderazgo

Mucho más difíciles de medir, por supuesto, son los intangibles como el liderazgo.

"Es una locura cómo pasó de cero a 100", dijo el joven tercera base de los Mets, Mark Vientos, sobre Lindor. "Venir al campo todos los días, verlo agachar la cabeza y trabajar tan duro como lo hace, y me digo a mí mismo: 'Oye, si el jugador de la franquicia está trabajando tan duro, ¿por qué yo no estoy trabajando duro?' Así que me ha hecho mejor esta temporada y, como dije, ha sido una gran parte de mi éxito".

El jugador ha tenido un gran progreso

Lindor convocó a una reunión solo para jugadores después de una fea derrota ante los Dodgers el 29 de mayo. Como los jugadores lo explicaron, los Mets ventilaron algunos problemas en el clubhouse ese día y se comprometieron con la positividad, la preparación efectiva y un enfoque de equipo primero dedicado a ayudarse mutuamente y ganar juegos.

Desde entonces, con Lindor a la cabeza, tienen el mejor récord de las Grandes Ligas con 54-31.

“Es fácil cuantificar lo que hace en el campo, y eso es realmente impresionante. Es mucho más difícil cuantificar el impacto que tiene tanto por lo que dice como por cómo actúa”, dijo el presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns.

O, como dijo Cora: “Es simplemente un individuo impactante. Hay una vibra en él que no muchos muchachos tienen a nivel de Grandes Ligas. Desde la canción —este lugar se está volviendo loco— hasta su sonrisa, la energía, el compromiso, la estructura, la disciplina. Este chico está a punto con todo”.

“Ha aprendido por las malas aquí en Nueva York, ¿verdad?” Agregó Cora. “Creo que en este momento, él es el hombre para ellos. Todo gira en torno a él... Creo que este año lo ha puesto todo junto”.

Fuente: Tribuna