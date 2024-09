NFL: Estos son los 5 jugadores mejores pagados de la liga previo al Kick Off

Comparta este artículo

CIudad de México.- Este jueves será el kick off de la NFL entre los Kansas City Chiefs y los Baltimore Ravens. Se trata de dos de los equipos a vencer en esta temporada 2024 previo al Super Bowl. Sin embargo, los equipos no son los únicos protagonistas de este torneo, sino que también los jugadores. Es por ello que ahora se muestra el listado de los mejores pagados en la Liga estadounidense de fútbol, quienes sin duda serán las estrellas de los próximos meses.

La NFL ha cobrado gran relevancia a nivel internacional, incluso llegará a Brasil. Durante este verano se han realizado contrataciones y renovaciones millonarias, así como traspasos astronómicos de jugadores y contratos a largo plazo por millones de millones de dólares. Es por ello que ahora se da un listado de los mejores pagados de la Liga. Solamente durante este último descanso se transfirió la cifra récord de 12 mil 400 millones de dólares.

Justin Herbert

El primero de la lista es Justin Herbert, quien recibirá 66.6 millones de dólares. Hoy es el mariscal de campo de 26 años de Los Ángeles chargers quien se coloca en el quinto puesto del ranking, ganará 56 dentro del terreno de juegos y 10 fuera del terreno por las diferentes variantes. Renovó en 2023 y recibirá todos los bonos del año pasado, donde completó los 1,500 pases con éxito en el partido 57.

Joe Burrow

En el cuarto lugar se encuentra Joe Burrow, quarterback de los Cincinnati bengals de 27 años, que ganará 65.7 como jugador, mientras que fuera del terreno de juegos tendrá cuatro millones extra. El llamado pianista se perdió la temporada pasada por una lesión en la muñeca, no perdió el tiempo y además de ganar masa muscular, se hizo con 1 de los contratos más sustanciosos de la NFL .

Mejores pagados de la NFL, foto: especial

Jordan Love

Jordan Love se encuentra en el tercer puesto y ganará 80.5 millones de dólares. El también quarterback de 25 años ganará la mayoría dentro del terreno de juegos con los Green Bay Packers, más las bonos fuera del terreno. llegó como sustituto de Aaron Rodgers durante 3 temporadas y ha conseguido muy buenos números en la franquicia le quedan todavía 4 años de contrato en los que podría seguir acumulando riquezas.

Patrick Mahomes

Patrick Mahomes, sorpresivamente no es el mejor pagado de la NFL, sino que se encuentra en el segundo lugar. Es catalogado como la estrella de la Liga después de que Tom Brady dejó esta posición y se convirtió en comentarista. El mariscal de los Kansas City Chiefs ganará solamente 56 millones por sus habilidades y 25 por patrocinios y bonos.

Mejores pagados de la NFL, foto: especial

Jared Goff

Jared Goff se convirtió en el jugador mejor pagado en esta temporada de la NFL. El mariscal de campo de los Detroit Lions de 29 años se posicionó en este sitio con un total de 80.6 millones. Acaba de firmar su renovación con el equipo, lo que le valió 76 más y fue una cifra récord en la historia de la NFL.

Fuente: Tribuna