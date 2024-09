Snell no pasa del primer inning, pero Gigantes remontan ante los Diamondbacks

San Franciso, Estados Unidos.- Blake Snell, actual ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, fue retirado después de una primera entrada de 42 lanzamientos, pero San Francisco remontó para vencer el jueves 3-2 a los Diamondbacks de Arizona gracias a un doble en el noveno de Patrick Bailey, quien remolcó las tres carreras de los Gigantes.

Arizona envió a ocho bateadores al plato en la primera entrada, aprovechando un descuido defensivo. El campocorto Tyler Fitzgerald lanzó desviado a la intermedia para un error que derivó en una carrera tras una rola de Josh Bell. Corbin Carroll lo empujó desde la antesala con un pásbol, mientras Jake McCarthy se embasaba pese a recibir el tercer strike.

Snell dijo que cuando se enfrentó a su último bateador de la entrada que probablemente había terminado después de la primera.

“Fueron demasiados lanzamientos”, dijo Snell. “Simplemente no fue inteligente volver a salir. Lo he hecho antes, pero nunca me sentí bien después. Fue mucho riesgo, sin mucha recompensa”.