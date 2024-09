Anuncia su retiro uno de los mejores lanzadores mexicanos de los últimos años

Ciudad Obregón, Sonora.- Duró golpe para el 'Rey de los Deportes' de México, ya que este sábado 07 de septiembre anunció su retiro uno de los mejores pitcher de la década, se trata del sonorense Héctor Velázquez.

Tras 15 años, el nacido en Ciudad Obregón le pone punto final a su destacada carrera profesional, en donde no solo se consolidó en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, sino que también tuvo la oportunidad de lanzar en el mejor beisbol del mundo; la MLB.

La trayectoria del 'Cabezón' comenzó cuando tenía 17 años, y fueron los Piratas de Campeche quienes le dieron la oportunidad de debutar, posteriormente fue activado por los Yaquis de Obregón en el beisbol invernal de México, pero sin duda alguna donde tuvo sus mejores momentos fue con la franela de los Mayos de Navojoa, siendo galardonado del trofeo 'Pitcher del Año' en dos ocasiones, 2013-2014 y 2016-2017.

El gran momento que tuvo con los de la Perla del Mayo hizo que el cajemense cumpliera su sueño de jugar en las Grandes Ligas en el 2017 con los Medias Rojas de Boston, con ese histórico club tuvo sus momentos de gloria, siendo parte importante del roster que conquistó la Serie Mundial en 2018.

Además de su paso por los Boston, también vistió los colores de los Astros de Houston y Orioles de Baltimore. Al final en tres temporadas que jugó en el Big Show terminó con una marca de 11 victorias, siete derrotas; 3.90 de efectividad y 121 ponches en 89 compromisos.

Mientras que en la Liga Mexicana de Beisbol, Héctor igualmente tuvo sus momentos jugando para Piratas de Campeche, Acereros de Monclova, Leones de Yucatán y el Águila de Veracruz.

Si bien y es cierto que Velázquez a sus 35 años está en edad de seguir compitiendo, lo cierto es que en los últimos años ha sido víctima de diferentes lesiones que lo han mantenido fuera de la actividad deportiva.

El sueño de ser beisbolista profesional ha terminado, desafortunadamente en los últimos dos años he pasado por cirugías y los resultados no han sido favorables. Toca darle la vuelta a la página y es por eso que he tomado la decisión de decir adiós", declaró el sonorense en redes.