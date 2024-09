NFL: Kendrick Lamar, el encargado del show del medio tiempo del Super Bowl LIX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La temporada de la NFL e inició de la mejor manera con el anuncio de Kendrick Lamar como protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl LIX en febrero de 2025. pero fue a través de redes sociales donde el rapero y la NFL anunciaron que llegaron a un acuerdo para que sea la gran estrella del gran domingo. De esta manera, ya se empieza a especular sobre los posibles invitados especiales del rapero.

Este domingo, la NFL anunció a Kendrick Lamar como el encargado de realizar el show del medio tiempo del próximo Super Bowl. Esto tan solo unas horas antes de que arrancara la actividad de este domingo en la Liga de fútbol americano. Se trata de uno de los anuncios que más esperaba la afición de este deporte, ya que el show de medio tiempo es uno de los eventos más vistos e importantes del año deportivo y se conjunta con el mundo del espectáculo.

Fue a través de redes sociales donde la NFL hizo el importante anuncio. La cuenta oficial de la Liga compartió una fotografía de Kendrick Lamar sentado sobre un césped con un ovoide, mientras que a espaldas de él se podían ver las clásicas características barras rojas y blancas de la bandera de los Estados Unidos. Asimismo, minutos después, el propio artista también realizó una publicación, pero en Youtube, en la cual aparece sobre el mismo escenario.

Kendrick Lamar, protagonista del Super Bowl LIX, foto: especial

En la publicación del artista aparece con una máquina para lanzar balones y anuncia que protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl. Mi nombre es Kendrick Lamar y estaré tocando en el Super Bowl LIX”, señaló el rapero en el video compartido a través de Youtube, esta noticia ha comenzado a viralizarse en las diferentes redes sociales y ya se empieza a especular sobre la calidad del espectáculo que ofrecerá el cantante.

Además de rapero que Kendrick Lamar es productor y compositor. Nació en Los Ángeles, California y también se le conoce como K-Dot. Es considerado como uno de los raperos más importantes en la historia de los Estados Unidos, ha ganado 17 premios Grammy y es autor de canciones como Not Like Us y Money Trees. El Super Bowl se realizará el 9 de febrero de 2025 en el superdome de Nueva Orleans. Es la octava ocasión que este inmueble alberga el partido más importante de la Liga.

