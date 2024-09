Se apagan los Juegos Paralímpicos; así fue la ceremonia de clausura en París 2024

Comparta este artículo

París, Francia.- El segundo capítulo de la competencia internacional cerró su historia este domingo 8 de septiembre. Después de dos semanas de emocionantes competencias en las que los paratletas se disputaron las medallas en distintas disciplinas, la justa veraniega se despide de París y así dar inicio a los preparativos rumbo a Los Ángeles 2028, próxima sede del evento multideportivo. Para concluir de forma espectacular, se celebró una ceremonia electrónica en el Estadio de Francia.

En el recinto se entonó Live for the best para después izar la bandera tricolor, mientras de fondo sonaba La Marsellesa, himno nacional francés. Siguiendo con la línea musical, se reprodujo Les Champs-Elysées de Pomplamoose. Al terminar, comenzó el desfile en el que participaron los abanderados de 168 delegaciones y una vez que todos los representantes caminaron por la plancha, Tony Estanguet, presidente del Comité Organizador de París 2024, dedicó un discurso a todos los deportistas. A estas palabras se unieron las de Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, que fueron aclamadas con aplausos y gritos.

En punto de las 13:30 horas (hora de México) se reconoció a los voluntarios y cinco minutos más tarde arrancó el concierto de hip hop. Casi llegando al final del magno evento, se presentó un video en el que se le da la bienvenida a la ciudad estadounidense con el fin de aumentar la expectativa en la audiencia. También se apagó el pebetero como señal de conclusión definitiva, pero empezó la fiesta dedicada a los atletas en la que predominó la música electrónica y el baile.

Resumen del desempeño de México

México consiguió 17 preseas (tres de oro, seis de plata y ocho de bronce). Esta cifra les otorgó el lugar 30 del medallero, mientras que China (220 premios), Gran Bretaña (124) y Estados Unidos (105) ocuparon el primer, segundo y tercer escalón del podio. En cuanto a deportes, el rey fue ParaNatación, pues en ella los connacionales recolectaron siete medallas. A ésta le sigue ParaAtletismo, en la cual se conquistaron seis medallas. También se enlistó Para Powerlifting con dos bronces y ParaTaekwondo que entregó una de plata y una de bronce.

Este domingo 8 de septiembre de 2024, el país dio una sorpresa más con una última medalla, lograda por José de Jesús Castillo. Castillo se adjudicó la medalla de bronce en ParaPowerlifting, levantando 222 kilogramos en la categoría de 107 kg.

