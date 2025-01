Zion Williamson se 'duerme' y los Pelicans lo suspenden por un encuentro

Comparta este artículo

Filadelfia, Estados Unidos.- Los New Orleans Pelicans suspendieron al ala-pívot Zion Williamson para el partido del viernes por la noche contra Filadelfia por una violación de las políticas del equipo.

Williamson ha llegado tarde esta temporada a múltiples prácticas o vuelos de los Pelicans, lo que llevó a la suspensión de un juego.

“Hubo varias ocasiones que condujeron a esto y así es como llegamos a esta decisión”, dijo el entrenador Willie Green antes del partido de los 76ers.

Zion ha pasado más tiempo en la banca, que en la cancha

Williamson ha estado fuera de juego por varias lesiones durante más partidos de los que ha jugado desde que fue reclutado con la primera selección global procedente de Duke en 2019. Ha aparecido en solo siete de los 38 juegos de Nueva Orleans esta temporada. Los Pelicans tienen marca de 2-5 en esos partidos, y de 5-26 sin él.

Williamson, de 24 años, se disculpó en un comunicado con la dueña del equipo, Gayle Benson, y con toda la organización por su comportamiento.

“Asumo toda la responsabilidad por esta suspensión”, dijo. “He trabajado muy duro en rehabilitación para estar sano y rendir con este equipo. No hay excusa para llegar tarde a las actividades del equipo. Me he disculpado con la señora Benson y mis compañeros de equipo y entrenadores y también le debo una disculpa a los fanáticos. Puedo ser y seré mejor como compañero de equipo y miembro de esta organización”.

Brinda destellos

Williamson mostró otro destello de su talento con una volcada monstruosa el martes contra Minnesota.

Williamson anunció simbólicamente su regreso de una ausencia de 27 juegos por lesión con una volcada en la que giró 360 grados en el aire mientras lanzaba una clavada que agradaba a la multitud.

Williamson también tuvo seis rebotes, cuatro asistencias, tres robos y un tapón sobre el pívot de los Wolves, Rudy Gobert. Después de unos minutos en la cancha, aceleró a la multitud con una volcada a dos manos después de un largo ‘alley-oop’ de CJ McCollum.

El pívot mostró destellos de lo que puede hacer

Williamson, sin embargo, fue descartado para el siguiente partido contra Portland por descanso y ahora se perderá dos partidos consecutivos con su ausencia contra los Sixers.

Los Pelicans vuelven a jugar el domingo en Boston.

“Esta suspensión de un juego es el resultado de no cumplir con los estándares de nuestro equipo. Su dedicación a esta organización es de suma importancia para nosotros y para él”, dijo el vicepresidente ejecutivo de los Pelicans, David Griffin. “Ha asumido la responsabilidad de sus acciones y ha reafirmado ese compromiso con el equipo hoy. Estoy seguro de que seguirá evolucionando positivamente dentro y fuera de la cancha”.

Fuente: Tribuna