Arqueros sonorenses suben al podio en torneo nacional celebrando en Monclova

Comparta este artículo

Monclova, Coahuila.- Los deportistas de Sonora siguen dando de que hablar en planos nacionales, pues el pasado fin de semana la delegación de tiro con arco ganó tres medallas, una de cada color, en el certamen Nacional 'Dafne Quintero', que se celebró en Monclova, Coahuila.

El único metal de oro lo obtuvo Paúl Antonio Rodríguez, en la categoría Sub 18 Varonil Recurvo, la plata fue para Isabella Marie Gómez en la Sub 14 Mixta Recurvo e Isaac Venegas en Sub 18 Recurvo Varonil se quedó con un bronce, en lo que fue el certamen en donde participaron más de 200 jóvenes.

Rodríguez Anaya, quien terminó en primer sitio en la clasificatoria, se llevó la presea dorada después de vencer en la final al coahuilense Bernardo Molina (6-4). Anteriormente superó a Alonso Herrera (6-0) e Isaac Venegas (7-3) igualmente de Sonora, con quien hizo el 1-3.

Sonorense con su premio

Luego de ese revés, Venegas se hizo acreedor del bronce tras doblegar por el tercer sitio al regiomontano Bogal Ramírez (6-5 en flecha de desempate), previamente derrotó al también deportista del estado José Miguel Rendón (7-3) y al coahuilense Daniel Neira (6-4).

Mientras que Isabella Marie Gómez Uribe quien fue segunda en la Ronda de Clasificación ganó el subcampeonato en su categoría, Sub 14 Mixta, luego de que cayó en la final ante el Diego Alberto Martínez (6-4) de Nuevo León, para obtener la medalla plateada.

También hay que considerar que, dos sonorenses estuvieron muy cerca de subirse al podio, ocupando la cuarta posición: Fueron Teresa Lileth Acosta (Sub 14 Mixta Recurvo) y Francisco Joaquín Mora (Sub 14 Mixta Compuesto.

Con los tres ganadores y los dos muy cerca de subir al podio, Sonora tuvo una gran jornada. En total participaron once arqueros de nuestra entidad.

Ocho de ellos compitieron en el evento y tres lo hicieron en el Primer Selectivo Nacional para eventos internacionales de la categoría Mayor.

Fuente: Tribuna.