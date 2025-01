A pesar del fracaso, Mike Tomlin no siente que los Steelers estén atascados

Comparta este artículo

Pittsburgh, Estados Unidos.- Hay una similitud en la forma en que los Pittsburgh Steelers siguen terminando sus temporadas.

Sin embargo, Mike Tomlin se encogió de hombros el martes cuando se le preguntó si se siente como si los Steelers estuvieran “atascados” después de su quinta eliminación en la primera ronda de los playoffs en ocho años, todos ellos vergonzosos a su manera.

“Quedarse atascado es una especie de sensación de impotencia”, dijo el entrenador con más años de experiencia en la NFL. “Y no sé si me siento impotente”.

Tal vez, pero Tomlin también se aseguró de no buscar resquicios de esperanza después de que el prometedor comienzo de Pittsburgh terminó con una paliza de 28-14 a manos de Baltimore el sábado en la que los Steelers nunca estuvieron realmente en el juego.

La paliza ante Ravens fue más que dolorosa

“Definitivamente no me siento de humor para el optimismo o para vender optimismo”, dijo. “No sé si eso es apropiado. Ya sabes, es decepcionante no estar trabajando. Y ahí es donde estamos”.

Que es donde Pittsburgh ha estado con frecuencia durante la mayor parte de la última década: limpiando sus casilleros y examinando las cenizas de lo que salió mal una vez que el calendario cambió a enero.

Pieza clave

Tomlin cree que todavía es “capaz” de ayudar a Pittsburgh a poner fin a su sequía de victorias en playoffs más larga desde la ‘Inmaculada Recepción’, hace más de medio siglo.

Sin embargo, también se encuentra entrando a una tercera temporada baja en cuatro años con dudas en la posición de mariscal de campo mientras juega en una conferencia que está repleta de eternos candidatos al Jugador Más Valioso en la posición más importante del campo en Patrick Mahomes de Kansas City, Lamar Jackson de Baltimore y Josh Allen de Buffalo, todos los cuales todavía están jugando.

Wilson brindó destellos en los duelos que jugó

Los Steelers solo tienen un mariscal de campo bajo contrato para 2025 después de firmar al exMiami Dolphin Skylar Thompson el martes. Russell Wilson, Justin Fields y Kyle Allen, quienes jugaron durante la temporada 2024, están programados para convertirse en agentes libres cuando comience el nuevo año de la liga en marzo.

Si bien Wilson y Fields expresaron interés en regresar y Tomlin dijo que el equipo está “abierto a considerar a esos muchachos”, también existe la posibilidad muy real de que comiencen 2025 con su quinto titular diferente en la Semana 1 en la misma cantidad de temporadas.

Abierto al cambio

Tomlin reconoció que entiende que hay un descontento creciente entre la base de fanáticos durante lo que puede describirse mejor como la era del ‘Día de la Marmota’ de su equipo.

“Entiendo las frustraciones”, dijo. “Y para ser honesto, lo comparto”.

Seguramente habrá cambios en el cuerpo técnico

El duodécimo entrenador con más victorias en la historia de la NFL (llegará al top 10 si los Steelers ganan al menos ocho juegos en 2025) no cree que su mensaje haya perdido su efectividad, en parte porque cree que es un pequeño componente de su trabajo.

La gran mayoría está en esquemas, preparación y desarrollo de talento y en ese sentido cree que el equipo ha evolucionado.

“Estoy abierto a la adaptación y al cambio y lo he estado”, dijo. “Y por lo tanto, no es una discusión nueva. No es que haya estado haciendo las mismas cosas una y otra vez”.

El ‘estándar’

Sin embargo, al final, todo lo que hicieron los Steelers fue tomar un camino diferente hacia un destino familiar, con Tomlin tratando de lidiar con otra temporada en la que el ‘estándar’ del que habla finalmente no se cumplió, lo que lo obligó a dar una autopsia que se está volviendo cada vez más repetitiva.

Ha pasado muchos martes a mediados de enero de esta década tratando de lidiar con lo abrupto y repentino del final de una temporada.

Los aficionados de Pittsburgh están cada vez más desilusionados

Se está quedando sin formas de describir su decepción. Tomlin es un firme creyente en lo que él llama “justicia futbolística” y cree que su equipo obtuvo lo que se merecía al final.

Tomlin sigue decidido a tratar de ser parte de la solución en Pittsburgh, diciendo que los equipos con ofertas de trabajo que podrían preguntar sobre su voluntad de seguir adelante deberían ahorrarles tiempo.

“Tan incómodo como es”, dijo. “Es mejor que haya crecimiento para nosotros individual y colectivamente en un esfuerzo por asegurarnos de que 2025 no termine de manera similar”.

Fuente: Tribuna