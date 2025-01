Verlander está ansioso por demostrar que aún le queda gas en el tanque

Comparta este artículo

San Francisco, Estados Unidos.- Por primera vez en casi dos décadas como lanzador de Grandes Ligas, Justin Verlander no se tomó un descanso de la temporada baja.

Necesitaba mantener una pelota de beisbol en la mano para que su hombro cooperara. Necesitaba la rutina, mantener un ritmo.

El lanzador viene de una campaña complicada

“Siempre he sido alguien que dejo la pelota, no la vuelvo a levantar durante unos meses y luego siempre he tenido mucha suerte de que simplemente la levanto y empiezo a lanzar”, dijo Verlander el lunes. “Bueno, a los 41 años, eso me alcanzó. Así que ese fue un ajuste que hice y que siento que ya está dando grandes dividendos”.

El estelar lanzador derecho finalizó un contrato de un año y 15 millones con los San Francisco Giants el fin de semana pasado, y está decidido a demostrar que aún puede lanzar al más alto nivel después de una temporada 2024 olvidable y plagada de lesiones.

Confianza plena

El nuevo presidente de operaciones de beisbol, Buster Posey, y los Gigantes creen que Verlander aún puede aportarlo, contando con él para ayudarlos a competir nuevamente en el talentoso Oeste de la Liga Nacional.

El tres veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana dijo que está “millas por delante” de donde estaba el año pasado en este momento y está tratando de no exagerar ahora antes de los entrenamientos de primavera, que comienzan el próximo mes.

El veterano serpentinero tuvo marca negativa este año

Verlander tuvo marca de 5-6 con efectividad de 5.48 en 17 aperturas para los campeones de la División Oeste de la Liga Americana, los Astros de Houston, el año pasado. Abrió la temporada en la lista de lesionados con una inflamación en el hombro. También estuvo en la lista de lesionados del 18 de junio al 21 de agosto debido a molestias en el cuello.

“El año pasado fue difícil”, dijo. “Era el peor de los casos para mí. Nunca podías entrar en un ritmo, por muy mal que yo sintiera que podía. Lo positivo fue que pude aprender mucho. No puedes jugar este juego por mucho tiempo si no aprendes de las lesiones”.

Buenos incentivos

Verlander recibirá una provisión completa sin intercambio y una suite de hotel en los viajes por carretera.

Ganaría 200 mil dólares por ganar su segundo premio al Jugador Más Valioso, 150 mil por terminar segundo en la votación y 50 mil por el tercero, y recibiría los mismos bonos por la votación para el premio Cy Young.

Además, el acuerdo de Verlander exige que gane 100 mil por una selección al Juego de Estrellas, 150 mil por el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial y 100 mil por el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga.

Verlander contenderá por un lugar como abridor

Verlander recuerda claramente el ambiente eléctrico en San Francisco durante la Serie Mundial de 2012, cuando los Gigantes barrieron a sus Tigres de Detroit.

Eso incluyó a Posey en el otro lado, y ahora el receptor estrella retirado hizo el reclutamiento del lanzador veterano.

Y los Gigantes no lo están agregando solo para ser un mentor o ejemplo para sus lanzadores jóvenes, sino más bien un abridor de primer nivel para complementar a Logan Webb y Robbie Ray.

“El historial de Justin habla por sí mismo”, dijo Posey. “Tuve la suerte de competir contra él durante varios años y siempre he admirado la forma en que se cuida. Cuando comenzamos a tener la conversación hace un par de semanas, era muy evidente lo motivado que está, y no se llega al nivel de grandeza que ha logrado en su carrera sin tener la máxima fortaleza y deseo de ser el mejor”.

Fuente: Tribuna