VIDEO: Así fue el emotivo debut del mexicano Penta Zero Miedo en WWE ante Chad Gable

San José, California.- El tan ansiado debut de Penta Zero Miedo en World Wrestling Entertainment (WWE) finalmente ocurrió durante la noche de ayer lunes 13 de enero de 2025. En una nueva edición de Monday Night RAW, el mexicano hizo su irrupción en una de las empresas más importantes de lucha libre y se enfrentó a Chad Gable, en un enfrentamiento que provocó el aplauso y la euforia del respetable. Con su familia en la primera fila del SAP Center de San José, California, el enmascarado hizo gala de sus habilidades.

El orgullo de Ecatepec, Estado de México, comenzó dominando gracias a sus movimientos y la fuerza que implementó en casa uno de los impactos que le propinó a su oponente. Ambos luchadores se enfrascaron en un intercambio de llaves y castigos, sin embargo ninguno de los dos cedía terreno para que su rival lo finalizara. Posteriormente, el estadounidense se enfocó en atacar con mucha agresividad la pierna de Penta con la intención de derribarlo y someterlo, pero el gladiador azteca logró zafarse.

Al final, el gladiador mexicano le propinó una serie de patadas a Gable y ejecutó su poderoso Penta Driver para conseguir su primera victoria en la WWE. Una vez que se terminó el combate, Jackie Reimond entrevistó al Zero Miedo arriba del ring y ahí fue cuando el mexiquense aprovechó para agradecer el apoyo de los asistentes, así como el respaldo que le brindaron sus familiares. Una de las imágenes más emotivas fue la de la hija de Penta, quien lloraba de emoción al ver a su padre cumplir su sueño.

Gracias San José. Esta es mi nueva casa y yo sé que todos estaban esperando por este momento y miren quiero decir algo, la verdad es que yo estaba esperando este momento y para toda mi gente de México y de Latinoamérica les quiero decir gracias por mi proceso y acompañarme en mi camino para llegar a la WWE".

Para los que saben y los que no, se los voy a decir, este es el resultado de un mexicano cuando quiere salir adelante. Yo sé que esta es una nueva era y es la nueva era de WWE, así que no sólo es la nueva era de Netflix, sino que también de Penta", expresó el exponente del pancracio nacional.

No obstante, no todo fue positivo en el debut del mexicano. Según información de Pwinsider, Penta se extendió más de lo previsto en la programación, por lo que la producción tuvo que recortar tiempo de algunos segmentos del programa. Esta situación no cayó en gracia de los talentos que tenían prevista su participación, aunque, a pesar de ello, los directivos de WWE quedaron satisfechos con la pelea que brindó el Zero Miedo.

