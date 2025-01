Detienen a Billy Álvarez, exdirectivo de Cruz Azul, tras casi 5 años prófugo de la justicia

Ciudad de México.- Este jueves 16 de enero de 2025, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) concretaron la detención de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, mejor conocido como Billy Álvarez, exdirector general de la Cooperativa Cruz Azul. Álvarez Cuevas, quien tenía casi cinco años de estar prófugo, dirigió al Cruz Azul desde 2005 hasta 2020 y enfrenta múltiples acusaciones, principalmente por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta.

Las autoridades federales y capitalinas han documentado diversas irregularidades financieras durante su gestión, lo que ha llevado a la emisión de varias órdenes de aprehensión en su contra. En mayo de 2022, Álvarez reapareció en un video difundido en redes sociales, donde lamentaba la situación de la cooperativa y expresaba su deseo de aclarar su versión de los hechos.

La detención de Álvarez marca un hito en la lucha contra la corrupción en el fútbol mexicano y en la administración de cooperativas. Las investigaciones continúan, y se espera que las autoridades presenten más detalles sobre el caso en los próximos días.

Soy Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, socio número 874 de la Cooperativa Cruz Azul, sociedad cooperativa limitada. Por diversas circunstancias no he podido estar cerca ni mucho menos dirigirme hacia mis compañeras y compañeros de la organización, para poder explica el porqué de las causas. Y en virtud de las circunstancias en las que me encuentro, no he podido tener ese cambio de impresiones y sobre todo que conozcan la versión de los hechos", mencionó en aquella ocasión.