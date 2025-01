Omar Chávez acusa a la esposa de su papá de amenazas de muerte: "Me tiene envidia"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de su preparación para el combate frente a Misael Rodríguez que se llevará a cabo el próximo sábado 25 de enero de 2025, Omar Chávez se tomó el tiempo de hablar de su familia, principalmente de Myriam Escobar, esposa de Julio César Chávez. 'El Businessman', como le apodan, fue cuestionado por la serie Los Chávez, proyecto producido y transmitido por Disney Plus en el que se muestran momentos de la vida de la descendencia de 'El Gran Campeón Mexicano'.

Durante una conferencia de prensa para promocionar su enfrentamiento contra 'El Chino' Rodríguez que se realizará en San Luis Potosí, el peleador de 35 años habló de los problemas que existen con la pareja de su papá, incluso, señaló que ha sido víctima de amenazas de muerte por parte Myriam y de personas cercanas a ella. El nacido en Culiacán, Sinaloa, aprovechó el espacio para desahogarse y pedirle públicamente a su madrastra que lo dejé tranquilo.

La mujer de mi papá me ha hecho la vida imposible y yo ya estoy cansado de eso, la verdad. Siempre se mete en mi vida por medio de mi papá, me ha amenazado de muerte y yo ya estoy harto de eso. Yo ya no quiero saber nada de eso.

Ella como que me tiene envidia a mí. Por medio de su gente siempre me está haciendo cosas. Ya basta. Que se enfoque en sus cosas, que deje de manipular a mi papá para que se meta conmigo y luego me ande internando o algo así, me tiene cansado ese tema. Quiero estar enfocado en mi deporte", sentenció el pugilista.

De igual manera, Omar, al igual que su hermano Julio César Chávez Jr., se quejó por la manera en la que se proyecta en la serie familiar y también expresó su descontento por la manera en la que reflejan los supuestos problemas que existen con Nicole Chávez.

Yo la serie de Los Chávez no la miro por el hecho de que la mujer de mi papá me ha hecho la vida imposible. No sabía que iba a salir en la serie y me pusieron hasta de enemigo de Nicole (su hermana) y no lo soy, yo le deseo el bien a ella pero yo me enfoco en lo mío", mencionó el deportista culichi.

En un intento de mantenerse vigente en el mundo del boxeo, Omar Chávez se medirá ante el medallista olímpico en Río 2016, Misael 'El Chino Rodríguez, luego de que se cancelara el compromiso que tenían pactado en la Plaza de Toros Vicente Segura de Pachuca, Hidalgo, en octubre de 2024. En aquel momento, Rodríguez argumentó su inconformidad por un supuesto incumplimiento en el peso pactado para la pelea.

Fuente: Tribuna