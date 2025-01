Todo listo para el duelo entre Jackson y Ravens contra a Allen y los Bills

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El entrenador en jefe de Baltimore, John Harbaugh, ha disfrutado de la fortuna de competir en los escenarios más grandes de la NFL para apreciar el escenario y la magnitud de lo que está en juego para los Ravens y los Buffalo Bills el domingo.

Está el enfrentamiento de mariscales de campo con posiblemente los dos principales candidatos al Jugador Más Valioso de la NFL, Lamar Jackson y Josh Allen.

Harbaugh sabe la importancia de este encuentro

Estos son dos campeones de división con un total combinado de 27 victorias a dos pasos de un lugar en el Super Bowl.

Incluso el pronóstico de condiciones gélidas -se espera que las temperaturas caigan por debajo de los 10 Fahrenheit (-12 Celsius)- entra en la ecuación cuando los Ravens (13-5), terceros sembrados, viajan para enfrentar a los Bills (14-4) en la ronda divisional de playoffs.

“Puedo imaginar a John Facenda bajando de los cielos y narrando la previa del juego”, dijo Harbaugh, refiriéndose al difunto narrador de NFL Films cuya voz profunda y resonante aportó seriedad a los enfrentamientos clásicos de la liga. “Es un privilegio ser parte de un juego como este”.

Duelo de lujo

El enfrentamiento de mariscales de campo por sí solo es digno de la exageración de una semana y el escenario en horario estelar que involucra a dos amenazas duales, ambas seleccionadas en la primera ronda del draft de 2018, y el foco de un debate agudo sobre quién es más valioso para su respectivo equipo.

Allen desestima un duelo de mariscales de campo

“Es por eso que juegas este juego para estar en momentos como estos”, dijo Allen, antes de restar importancia al aspecto individual de enfrentar a Jackson. “En la historia del futbol americano, nunca he jugado contra otro mariscal de campo”.

Allen, de 28 años, superó los 40 touchdowns combinados por quinto año consecutivo mientras supervisaba una ofensiva que fue la primera de la NFL en anotar 30 touchdowns tanto por aire como por tierra.

Jackson, de 28 años, de manera similar, se negó a hacerlo personal.

“Discúlpenme por todo el mundo mirando, pero realmente no me importa quién esté mirando”, dijo Jackson sobre enfrentar a Allen. “Realmente no nos importa cómo se sienta la gente al respecto. Estamos tratando de entrar y simplemente ganar”.

Redención

Jackson se combinó para 45 touchdowns, la mejor marca de su carrera, lideró la liga en numerosas categorías de pases mientras dirigía una ofensiva que fue la primera de la NFL en superar las 4.000 yardas aéreas y 3.000 yardas terrestres.

Lo que todavía se queda con Jackson es cómo su última visita a Buffalo terminó en una derrota por 17-3 en la ronda divisional de 2020, con

Lamar confía en el trabajo en equipo

sellando la victoria con un regreso de intercepción de 101 yardas.

En Buffalo, también hay un tema subyacente de redención, después de que los Ravens pisotearon a los Bills en una victoria por 35-10 en la Semana 4.

Los Bills tienen el desafío de encontrar una manera de frenar a Derrick Henry, quien tuvo 199 yardas terrestres, su mejor marca de la temporada, en septiembre, incluida una carrera de touchdown de 87 yardas en la primera jugada ofensiva de los Ravens.

A superarse

La prueba de los Ravens es entender cómo se ha adaptado la ofensiva de Buffalo mientras gana una identidad más equilibrada.

El corredor James Cook igualó a Henry con 16 carreras de touchdown esta temporada, 13 de ellas después de la Semana 5. Buffalo también cuenta con la adición del receptor abierto Amari Cooper, quien fue adquirido en un canje a mediados de octubre y proporciona otra arma a un ataque aéreo que tuvo a 13 jugadores con una recepción de touchdown.

Henry es una amenaza para cualquier defensiva

“Obviamente somos dos equipos muy diferentes de lo que éramos cuando era ese partido", dijo el safety de los Ravens, Kyle Hamilton. "Lo más importante que sacamos de eso es que se puede hacer, solo tenemos que replicar ese éxito. Pero sé que Buffalo tiene un sabor amargo en la boca sobre ese juego".

Los Ravens continúan elevando el listón de su juego terrestre, que estableció un récord de temporada regular con 5.76 yardas por intento. La marca anterior duró seis décadas después de que los Browns de 1963 promediaron 5.74.

En ocho partidos de playoffs en su carrera, Henry ha superado las 150 yardas terrestres en cuatro ocasiones. Eso está empatado con el miembro del Salón de la Fama, Terrell Davis, por la mayor cantidad en la historia de la postemporada de la NFL.

