Tras volverse viral, Zane González 'patea' al TOC y triunfa con los Commanders

Comparta este artículo

Virginia, Estados Unidos.- Una audiencia televisiva nacional vio a Zane González ajustarse los calcetines en la banca y arreglarse el cabello varias veces antes de ponerse el casco y salir al emparrillado para patear el gol de campo de la victoria, en un partido de playoffs de la NFL el domingo por la noche.

Los espectadores no vieron a González como un niño escribiendo y reescribiendo papeles y saliendo a caminar con su padre o jugando al futbol para distraerse de la tarea que no podía terminar. Solo su esposa lo vio poner y reiniciar su despertador unas 100 veces el miércoles por la noche para asegurarse de que estaba bien.

Zane lleva toda su vida lidiando con el TOC

Todo se deriva del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) con el que González ha vivido toda su vida, desde la infancia hasta ahora como un pateador de los Washington Commanders. Hacer el gol de campo para lograr la primera victoria de postemporada de la franquicia en casi dos décadas, le ha permitido a González compartir su historia, escuchar a otros, corregir cualquier concepto erróneo y arrojar algo de luz sobre lo que es jugar futbol americano profesional con TOC.

“Cualquiera que tenga TOC entiende que la batalla mental no es fácil”, dijo González después de la práctica del jueves. “Realmente piensas que es el fin del mundo o lo que sea que esté pasando en la peor situación posible. E incluso si es la cosa menos realista de la historia, esa es la forma en que lo piensas a veces”.

Un gran escenario

González, quien mandó la patada de salida por el poste derecho cuando el tiempo expiraba para vencer a Tampa Bay y enviar a los Commanders a la siguiente ronda en Detroit, siente que ha mejorado en el manejo de los pensamientos y temores incontrolables y recurrentes que vienen con el trastorno de ansiedad.

A sus 29 años, tiene más confianza en sí mismo y ha sido capaz de ignorar parte de la atención de las redes sociales que siguió a su momento viral.

Su patada le dio el triunfo a Washington

“Cuando eres niño, eres más inflexible en tratar de ocultarlo y tratar de no mostrarlo a la gente”, dijo González. “Simplemente dices: 'Oh, no quiero que la gente piense lo que sea, esto o aquello'. Quiero decir, ya viste la reacción. La gente siempre decía: 'Oh, está nervioso'. Es como, está bien, no es nervioso. Es una especie de trato de tipo garrapata... Ser un atleta profesional es como, 'Oye, estoy aquí, estoy en el gran momento, en el gran escenario, haz lo que haces, haz la patada'”.

Después de que hizo la patada, la esposa de González, Lizzy, publicó un TikTok respondiendo a las personas que se burlaban del TOC de su esposo.

Se roba el ‘show’

Surgió en ‘The Pat McAfee Show’, con el pateador de despeje retirado convertido en estrella de televisión hablando sobre cuánto de la posición era mental y cómo los pateadores desarrollan rutinas para entrar en el estado de ánimo adecuado.

Los gestos de González antes de la patada no son nada nuevo, y dijo que su esposa y compañeros de equipo lo han visto mucho a lo largo de los años en las prácticas y en los partidos.

Se convirtió en el héroe de su equipo

“He visto cómo le arreglaba el pelo y le ajustaba el zapato, nunca pensé en ello”, dijo Tyler Ott. “Pero cuando tiene un minuto en la pantalla antes de la patada para enviarnos a la primera victoria en los playoffs en 18 o 19 años, recibió más atención”.

En los últimos días, González, Ott y el pateador de despeje titular, Tress Way han restado importancia a la fijación del cabello, riéndose de ello después de recibir un premio en una reunión del equipo y lo ha imitado durante la práctica.

“Es divertido”

El entrenador en jefe Dan Quinn sabía sobre el TOC de González y dijo que estaba contento con esta oportunidad de convertirlo en un tema de discusión adecuado.

“Si esa es una oportunidad para que él ayude a otra persona, creo que eso requiere mucho coraje y te dice mucho sobre quién es, no solo como jugador de futbol sino como hombre”, dijo Quinn.

Way, el jugador con más tiempo en Washington que finalmente pudo celebrar su primera victoria en los playoffs, ha disfrutado cada parte del trabajo en equipo con González, a quien llamó “de tan bajo mantenimiento como parece”.

“Es divertido jugar con un tipo así y trabajar con un tipo así", dijo Way. “Simplemente confía en Tyler y en mí para tener todo listo, y tiene una gran actitud y una gran mentalidad para ello”.

“Hay todo tipo de personas que caminan por la vida lidiando con luchas en el día a día, y muchas de ellas son en casa que la gente no ve”, dijo González. “Ha sido genial ver a la comunidad unirse y ayudarte un poco”.

Fuente: Tribuna