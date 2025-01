Es oficial: Miami jugará partido de campaña regular en casa del Real Madrid

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Los Miami Dolphins jugarán el primer partido de temporada regular 2025 de la NFL en España, cuando Madrid reciba un enfrentamiento en el icónico estadio ‘Santiago Bernabéu’, anunció la liga el viernes.

Los Dolphins serán el equipo designado como ‘local’ en la sede del Real Madrid, que cuenta con un campo de futbol que se retrae para dar paso a un campo que puede ser utilizado para el futbol americano. Tiene una capacidad de poco más de 78 mil espectadores.

El Santiago Bernabeu será anfitrión de los Delfines

“Estamos encantados de jugar el partido inaugural de la NFL en España, un país de rica historia, tradición y pasión y hogar de una vibrante base de fanáticos de los Dolphins”, dijo Tom Garfinkel, vicepresidente, presidente y CEO de los Dolphins.

La fecha del juego y el oponente de Miami se anunciarán esta primavera.

Los Dolphins y los Chicago Bears tienen los derechos de comercialización en España como parte del Programa de Mercados Globales de la liga, que permite a los equipos celebrar eventos y firmar acuerdos comerciales en esos lugares.

“El emocionante primer partido de la historia en España subraya el compromiso continuo de la NFL de expandir su presencia global y llegar a nuevas audiencias en todo el mundo”, dijo Brett Gosper, jefe de la liga para Europa y APAC.

Mal augurio

Miami se perdió los playoffs después de tener marca de 8-9 esta temporada.

Los Dolphins tienen marca de 2-5 en partidos jugados fuera de Estados Unidos y han perdido sus últimos cuatro partidos internacionales, la mayoría recientemente en Frankfurt, Alemania en 2023 cuando perdieron 21-14 ante los Kansas City Chiefs. Miami ha jugado cinco veces en Londres y una vez en Toronto.

Tagovailoa y sus Delfines jugarán fuera de Miami

El calendario de Miami para 2025 incluye partidos en casa contra sus rivales de la AFC Este, los Buffalo Bills, los New England Patriots y los New York Jets, así como contra los Baltimore Ravens, los Cincinnati Bengals, los New Orleans Saints, los Tampa Bay Buccaneers, Los Angeles Chargers y los Washington Commanders.

La NFL ha estado expandiendo agresivamente su presencia global en busca de nuevos fanáticos y fuentes de ingresos. Asociarse con uno de los clubes de futbol más exitosos del mundo es una bonanza de marca.

“Esta asociación con la NFL traerá una de las competiciones deportivas más prestigiosas del mundo al Santiago Bernabéu, un estadio que ha recibido a millones de apasionados aficionados de todo el mundo para disfrutar de increíbles experiencias deportivas”, dijo el director de relaciones institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño.

El Bernabéu, situado en el corazón de la capital española, es el principal candidato a albergar la final del Mundial de 2030.

Calendario internacional

A partir de la temporada 2025, la NFL puede programar hasta ocho juegos de temporada regular operados por la liga a nivel internacional.

Londres organizará tres partidos la próxima temporada, dos en el Tottenham Hotspur Stadium y uno en el Wembley Stadium. Los Jets y los Cleveland Browns son los equipos locales en Tottenham; y los Jacksonville Jaguars en Wembley.

Berlín también albergará un partido de temporada regular por primera vez, con los Indianapolis Colts, el equipo local, en el Estadio Olímpico.

En septiembre pasado, los Philadelphia Eagles vencieron a los Green Bay Packers 34-29 en Sao Paulo, Brasil, en el primer partido de la NFL en Sudamérica.

El comisionado de la liga, Roger Goodell, dijo en octubre que Río de Janeiro también podría albergar un partido, y agregó que “no hay duda” de que Irlanda tendrá uno pronto.

La liga dijo el año pasado que también está considerando a Australia como un posible anfitrión en el futuro.

Fuente: Tribuna