Los Mets refuerzan su bullpen con la firma del lanzador zurdo A.J. Minter

Nueva York, Estados Unidos.- Volviendo su atención al bullpen, los New York Mets acordaron con el zurdo agente libre A.J. Minter un contrato de dos años, dijo el viernes a The Associated Press una persona familiarizada con el acuerdo.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto a un examen físico exitoso.

Minter pasó toda su carrera en MLB con Bravos

Varios medios de comunicación informaron que Minter, que viene de una cirugía en la cadera izquierda, tendría garantizados 22 millones de dólares y podría optar por salirse del contrato después de la temporada 2025.

Minter, de 31 años, ha pasado toda su carrera de ocho años en las Grandes Ligas con los Atlanta Braves, rivales de la División Este de la Liga Nacional, con marca de 24-29 con efectividad de 3.28 y 36 salvamentos en 384 apariciones, todas como relevista.

Tuvo marca de 5-4 con efectividad de 2.62 y un salvamento en 39 juegos el año pasado, ponchando a 35 y dando 11 bases por bolas en 34 y un tercio de entradas antes de una cirugía que puso fin a la temporada en agosto.

El zurdo podría ser de gran ayuda para Atlanta

Se le descubrió un labrum desgarrado, un pinzamiento de cadera y una lesión en el fémur de Minter, y el procedimiento requirió realizar una microfractura en la cadera, informó MLB.com.

Minter había estado fuera de acción del 30 de mayo al 30 de junio por una inflamación en la cadera izquierda. También se perdió dos semanas en julio de 2023 debido a una inflamación en el hombro izquierdo.

Rotación poderosa

Sin embargo, cuando está sano, Minter ha sido un relevista confiable y efectivo con cosas desagradables, acumulando 422 ponches en su carrera en 348 y dos tercios de entradas. Tuvo un récord personal de 15 salvamentos en 2018 y 10 en 2023.

Minter fue un miembro clave de un excelente bullpen que ayudó a Atlanta a ganar la Serie Mundial de 2021, y tiene marca de 3-1 con efectividad de 2.88 y 36 ponches en 20 salidas de postemporada que cubren 25 entradas.

Mananea lidera la rotación abridora

Después de llenar huecos en su rotación de abridores con acuerdos de agentes libres para Sean Manaea, Frankie Montas, Griffin Canning y el excerrador All-Star Clay Holmes a principios de esta temporada baja, los Mets todavía tienen trabajo por hacer en el bullpen.

Minter le daría al manager Carlos Mendoza un zurdo probado en las últimas entradas para ayudar a preparar al cerrador estelar Edwin Díaz, algo de lo que Nueva York careció el año pasado mientras hacía una sorpresiva carrera hacia la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El acuerdo con Minter se produce un día después de que los Mets acordaron traer de vuelta al jardinero agente libre y bateador designado Jesse Winker con un contrato de un año que está pendiente de un examen físico.

Ambos movimientos podrían indicar que el club no espera volver a firmar al toletero All-Star y favorito de los fanáticos, Pete Alonso, con el propietario Steve Cohen y el presidente de operaciones de béisbol David Stearns ahora asignando recursos a otros lugares.

