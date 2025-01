River Plata vs México EN VIVO: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el amistoso de 'El Tri'?

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Después de su gran victoria ante Internacional de Porto Alegre, la Selección Mexicana visitará el Estadio Monumental para enfrentar a River Plate, uno de los equipos más grandes de Argentina y de Sudamérica. Como parte del compromiso que marca el cierre de su pretemporada, el club argentino tiene preparado un evento especial para sus aficionados en el que además del partido internacional, también se hará la presentación oficial de sus cinco nuevos refuerzos.

En lo que respecta a su encuentro en Brasil, el combinado tricolor demostró que es capaz de plantarle cara a equipos que en el papel lucen superiores. Los pupilos de Javier Aguirre finiquitaron el partido en el primer tiempo mientras que la segunda parte fue de puro trámite y sirvió para darle participación a otros elementos. Al minuto 34, Erik Lira puso el 1-0 tras una gran jugada por la banda izquierda y Jorge Ruvalcaba, quien ya había fallado dos ocasiones, anotó el 2-0 definitivo antes del descanso.

Para el próximo cotejo en El Monumental, 'El Vasco' no contará con la presencia del defensor Ramón Juárez, quien tuvo que reportar con el Club América para estar en los festejos por el tricampeonato, así lo informó el reportero Gibrán Araige. No obstante, el estratega mexicano podría echar mano de Víctor Guzmán, José Castillo o Jesús Ángulo para suplir la baja del americanista. Hay que recordar que al no ser Fecha FIFA, muchos clubes mexicanos no prestaron a sus jugadores para esta gira.

Por su parte, el cuadro millonario tiene la oportunidad de darle minutos a sus nuevas incorporaciones. Según información del portal AS México, Marcelo 'Muñeco' Gallardo le dará juego a Enzo Pérez, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Tapia, Giuliano Galoppo y Matías Rojas, esto para evaluar a estos elementos y configurar su esquema titular de cara al inicio del campeonato argentino. Aparte de estas contrataciones, la directiva concretó los regresos de Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi.

Posibles alineaciones

México: Rangel, Castillo, Águila, Guzmán, Gallardo, Montiel, Lira, Ramírez, Álvarez, Ruvalcaba y Guillermo Martínez.

River Plate: Ledesma, Bustos, Pezella, Martínez Quarta, Acuña, Pérez, Galoppo, Lanzini, Colidio y Borja.

¿A qué hora y dónde ver el partido amistoso entre River Plate y México?

Sede: Estadio Monumental.

Fecha: Martes 21 de enero de 2025.

Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Transmisión: Canal 5, Azteca Siete y TUDN

Streaming ViX y las plataformas digitales de TV Azteca.

Fuente: Tribuna