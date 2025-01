MLB: Paul Skenes quiere ganar ya; no piensa a largo plazo en Pittsburgh

Comparta este artículo

Pittsburgh, Estados Unidos.- Paul Skenes tiene muchas cosas en la mente. Las posibilidades de que el siempre curioso Novato del Año de la Liga Nacional se quede con los Pittsburgh Pirates indefinidamente no es una de ellas.

“No le he dado demasiada importancia”, dijo Skenes el domingo cuando se le preguntó sobre las posibilidades de que firme una extensión con los Pirates.

El Novato del Año tiene bien claras sus ideas

La estrella de 22 años podría ser una de las pocas.

La tranquila temporada baja de Pittsburgh en la agencia libre ha hecho poco para calmar la angustia entre la base de fanáticos de que el club ya está viviendo en tiempo prestado con el lanzador derecho, quien se convirtió en una sensación en el momento en que la primera selección del draft de 2023 hizo su debut en las Grandes Ligas en mayo pasado, armado con una recta eléctrica de 100 millas por hora y la arrogancia a la altura.

La llegada de Skenes le dio a la ciudad y a la franquicia una sacudida necesaria. Sin embargo, eso no ha estimulado exactamente al gerente general Ben Cherington a hacer una juerga de gastos durante el invierno para potenciar una ofensiva que complemente lo que podría ser una de las mejores rotaciones en el béisbol liderada por Skenes y Jared Jones, de 23 años.

Mucha presión

Un fanático ha comenzado una campaña de vallas publicitarias instando al presidente de los Pirates, Bob Nutting, a vender el equipo. Un pequeño cántico de “¡Vende el equipo!” incluso estalló en el fanfest anual del club, y el vicepresidente Travis Williams respondió durante una sesión de preguntas y respuestas que Nutting no tenía interés en seguir adelante.

Tampoco, al menos en este punto, lo hace Skenes, quien señaló el joven núcleo de talento de Pittsburgh y los ajustes en el cuerpo técnico como prueba de que el equipo no se ha quedado de brazos cruzados después de un segundo final consecutivo de 76-86.

Skenes sabe que cuenta con un buen equipo

“El grupo que tenemos del año pasado va a ser mejor, creo, de lo que fuimos la campaña anterior”, dijo Skenes. “Vamos a tener más experiencia. No creo que se pueda exagerar el impacto que los entrenadores pueden tener en ello, así que hicimos algunas buenas adiciones allí. No es algo complicado. Es difícil de hacer, pero no es complicado”.

Strom espera aportar su experiencia a los lanzadores

Los Piratas contrataron a Matt Hague para dirigir su programa de bateo y trajeron al veterano gurú del pitcheo Brent Strom para ayudar a un personal cargado de potencial pero con poca experiencia.

Futuro incierto

El temor externo es que el club podría verse limitado en el tiempo para maximizar su ventana mientras Skenes esté en la lista. Aunque los Pirates han asegurado a algunos de sus pilares a largo plazo, incluidos el jardinero Bryan Reynolds y el lanzador Mitch Keller, en los últimos años, mantener a Skenes sería otro asunto.

Será elegible para el arbitraje después de la temporada 2026, y la lista de lanzadores de alto nivel de los que el club se ha desprendido antes de que se volvieran demasiado caros incluye a Gerrit Cole y Joe Musgrove.

ya sano, se prepara para lo que viene este año

Skenes, sin embargo, no está atrapado en el futuro. Hay demasiado en juego en el presente. Estará agradecido cuando llegue a los entrenamientos de primavera en Bradenton, Florida, el próximo mes como un jugador de Grandes Ligas de pleno derecho sin preocuparse por ningún tipo de límite de entradas como el que el equipo impuso el año pasado para proteger su brazo.

Estaba totalmente de acuerdo con la idea, incluso diciendo al final de la temporada que funcionaba perfectamente.

Y ahora es cosa del pasado.

“Voy a estar listo para lanzar 240 entradas”, dijo Skenes, quien tuvo marca de 11-3 con efectividad de 1.96 en 23 aperturas. “No van a ser 160 entradas otra vez. Lo sé. Va a ser mucho más, 'Toma la pelota y lanza'”.

Protagonismo

Fuera del campo, Skenes espera tomar un papel más central en la creación de una cultura de clubhouse diseñada para crear un ambiente productivo. Pasó una parte de su temporada baja sondeando a los veteranos de otros equipos en busca de información. No está seguro de cómo se verá eso al final. Lo sabrá cuando lo vea.

“No sé cuál será el carácter de eso, pero probablemente tendré que decirlo un poco más”, dijo, al tiempo que advirtió que “todavía hay un largo camino por recorrer. No me voy a pasar, pero ganar es ganar. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para que esto suceda”.

El trabajo comunitario, muy importante

En ese frente, está totalmente comprometido. Ha pasado una parte del invierno entrenando en Charlotte, Carolina del Norte, y enfrentándose a su creciente fama.

El excadete de la Academia de la Fuerza Aérea, sin embargo, se volvió experto en compartimentar las cosas hace mucho tiempo, una habilidad que debería ser útil mientras intenta navegar su camino desde la etapa fenomenal de su carrera a algo más duradero mientras intenta llevar a los Piratas de regreso a los playoffs por primera vez desde 2015.

Sí, está consciente de la enorme brecha entre equipos como los Dodgers de Los Ángeles y los Piratas. No, no está dispuesto a usarlo como excusa para el fracaso.

“No hay ninguna razón por la que no podamos jugar un béisbol fundamental y ejecutar a un nivel muy alto sin tener jugadores como (Shohei Ohtani)”, dijo. “No es un juego complicado”.

Y no es una situación complicada. Todavía.

Fuente: Tribuna