Choque de estrategas en la final de la Liga Mexicana del Pacífico: Gil contra Vizcarra

Culiacán, Sinaloa.- No hay lapso que no se cumpla, ni fecha a la que no se llegue, pues después de una emocionante ronda de semifinales, este martes 21 de enero se pondrá en marcha la gran final de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) con Charros y Tomateros como protagonistas.

Esta será la tercera vez que tanto tapatíos como culichis se vean las caras en una gran final, pero con un toque especial, ya que los dos managers mexicanos más exitosos de la actualidad, Benjamín Gil y Roberto ‘Chapo’ Vizcarra, se encontrarán en lados opuestos del terreno de juego.

El famoso ‘Jefe’, Benjamín Gil, está buscando su quinto título del beisbol invernal del país, pero esta vez como líder de Jalisco. En su impresionante trayectoria, el exjugador de las Grandes Ligas ha conquistado cuatro campeonatos de liga, todos con los Tomateros de Culiacán, escuadra que ahora tendrá como obstáculo para conseguir una corona más.

Por su parte, Roberto ‘Chapo’ Vizcarra ha demostrado ser un estratega histórico, alzando tres trofeos de campeonato en el circuito del Pacífico.

Su primer título llegó con los Águilas de Mexicali en la ya lejana temporada 2016-2017, y luego, en su paso por Charros de Jalisco, sumó dos anillos más, uno en la temporada 2018-2019 y otro en la 2021-2022.

El historial como manager del sonorense es impresionante, pues no ha perdido ni una sola de sus siete finales que ha disputado en el banquillo: tres en la LAMP y cuatro más en la Liga Mexicana de Beisbol.

Así que la serie que definirá al campeón de la Liga Arco tendrá un toque sumamente especial, puesto que los dos entrenadores enfrentarán a sus respectivos exequipos.

Cabe destacar que el reto también es importante para los dos timoneles, pues si bien y es cierto son unos referentes en la pelota nacional, la realidad es que tienen una deuda pendiente y esa es poder conquistar una Serie del Caribe, así que el escenario está puesto para que también ya sea Gil o Vizcarra puedan saldar esa cuenta en territorio mexicano.

Fuente: Tribuna.