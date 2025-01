En un gran duelo, Djokovic remonta ante Alcaraz y va a semifinales en el AO

Comparta este artículo

Melbourne, Australia.- Novak Djokovic se negó a dejar que nada detuviera su búsqueda de un 25to trofeo de Grand Slam en los cuartos de final del Abierto de Australia (AO).

Un duelo que seguramente se volverá a repetir muy pronto

No es un problema con su pierna izquierda. No es un déficit temprano. Y no el chico del otro lado de la red, Carlos Alcaraz, que se estaba poniendo las cosas difíciles y mirando su propio pedazo de historia.

Djokovic lo superó todo, como lo ha hecho tantas veces en el camino hacia tantos triunfos, avanzando a las semifinales en Melbourne Park por 12da vez con una victoria por 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 sobre Alcaraz en un brillante enfrentamiento el martes por la noche entre un par de estrellas nacidas con 16 años de diferencia y en extremos opuestos de sus carreras.

“Solo deseo que este partido de hoy sea la final”, dijo Djokovic. “Uno de los partidos más épicos que he jugado en esta cancha. En cualquier cancha”.

La acción fue incesante, los tiros brillantes, incluso cuando el encuentro se extendió por más de tres horas y media y casi hasta la 01:00 de la mañana, quizás nunca más que cuando Alcaraz salvó un punto de quiebre en el cuarto set.

El intercambio de 33 golpes fue el más largo de la noche, y cuando terminó con Djokovic lanzando un golpe de derecha largo, la multitud en la Rod Laver Arena enloqueció. Djokovic se llevó la mano a su molesta pierna y gritó a su séquito; Alcaraz, con el pecho agitado, se apoyó en una toallita y sonrió.

Resultó que eso solo retrasó el resultado final.

Reconocimiento

Con su esposa, su hijo y su hija animando en las gradas -papá bromeó sobre lo avanzado de la hora después-, Djokovic, séptimo cabeza de serie, prevaleció gracias al tipo de devoluciones notables y golpes de fondo sin errores contra Alcaraz con los que los rivales del ‘Big Three’, Roger Federer y Rafael Nadal, lidiaron durante años.

“Sentí que estaba controlando el partido y dejé que volviera a meterse en el partido”, dijo Alcaraz. “Cuando Novak está a este nivel, es realmente difícil”.

Alcaraz brindó una gran batalla

Djokovic disfrutó de algunos de sus mejores esfuerzos en las últimas etapas, señalándose la oreja o lanzando besos o abriendo los brazos mientras inflaba el pecho. Hubo un golpe ganador de derecha en un punto de 22 golpes que le valió el quiebre para una ventaja de 5-3 en el tercer set.

Hubo un último punto de ese set, que incluyó un sprint de regreso a la red para perseguir un globo. Alcaraz tampoco fue tímido, gritando “¡Vamos!” y levantando los puños después de un golpe de derecha particularmente potente en el cuarto set.

El español se despide de Australia

Cuando terminó el partido, Djokovic gritó hacia el palco de su equipo, antes de darle un abrazo a su entrenador, Andy Murray. Luego, Djokovic aplaudió al cabeza de serie número 3, Alcaraz cuando abandonó la cancha.

“Estoy seguro de que vamos a ver mucho de él”, dijo Djokovic. “Tal vez no tanto como me gustaría”.

El viernes, la semifinal número 50 de Grand Slam de Djokovic será contra el sembrado número 2 Alexander Zverev, dos veces finalista en majors que venció al número 12 Tommy Paul 7-6 (1), 7-6 (0), 2-6, 6-1. Djokovic dijo que espera poder recuperarse a tiempo para enfrentar a Zverev con toda su fuerza.

Fuente: Tribuna