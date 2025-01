Mbappé: "Hay que mostrar humildad y respeto para triunfar en el Real Madrid"

Madrid, España.- Kylian Mbappé atribuye a un cambio de mentalidad el haber comenzado a jugar mejor con el Real Madrid.

Mbappé ha tenido problemas en su primera temporada con el Madrid, pero poco a poco ha ido cumpliendo con las expectativas que venían con su alto perfil.

Extendió una racha goleadora con un doblete en la victoria del Madrid sobre Las Palmas 4-1 en La Liga el domingo, llegando a cuatro goles en sus últimos cuatro partidos. Dijo el año pasado, después de una derrota ante el Athletic de Bilbao, que tocó fondo con el Madrid y que era hora de cambiar.

“Después del partido en Bilbao cambié mi mentalidad”, dijo Mbappé el martes antes del partido en casa contra el Salzburgo por la Liga de Campeones. “No podría hacerlo peor. No había venido al Real Madrid a jugar mal. Estaba bien físicamente, así que tuvo que ser más un cambio mental”.

Mbappé dijo que estaba pensando demasiado cuando llegó por primera vez.

“Estaba pensando demasiado en todo, en cómo hacer las cosas, en cómo posicionarme en el campo... Y cuando piensas demasiado, no juegas bien. Cuando vienes al Real Madrid tienes que ser humilde, el equipo acababa de ganar una Champions, no podía llegar y pedir a todo el mundo que me diera el balón. Hay que mostrar respeto”.