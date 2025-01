¡Puro caballo! Sonora levanta los dos títulos del Campeonato Nacional de Softbol Varonil

Comparta este artículo

Acapulco, Guerrero.- Sonora volvió a demostrar que vive un gran momento en los deportes de conjunto, ya que este fin de semana conquistó las dos coronas del Campeonato Nacional de Softbol Varonil, que se realizó en Acapulco, Guerrero, tras vencer a Nuevo León, tanto en la final de la Sub 14 como en la Sub 17.

En la Sub 14, los bats sonorenses explotaron para encaminar a Sonora a la victoria de 10-2 sobre los regios, que se opacaron en la gran final

Del lado de la novena del estado, quien fue manejada por Carlos Parra, Diego Romero fue una de las principales figuras al tener una jornada de 3-3 y Jesús Jiménez se fue de 3-2, siendo ambos importantes en la producción de carreras.

Por otra parte, Dylan Celaya, fue galardonado como el Jugador Más Valioso en la Sub 14, pues vino a rescatar al abridor Mario Celaya, que nada más pudo sacar un out. El relevista se convirtió en el lanzador ganador, después de no aceptar anotaciones y simplemente tolerar tres imparables.

Los jugadores en foto grupal

Mientras que en el triunfo de la categoría Sub 17, Omar Luna tiró las tres entradas en blanco que duró el encuentro (decretado nocaut por la diferencia de carreras) para guiar a los peloteros de la entidad a conseguir el cetro por pizarra de 10-0. De hecho, con base en su enorme actuación en todo el certamen, fue elegido el Jugador Más Valioso.

En cuanto a la ofensiva, el poder sonorense dio de que hablar luego de meter cuatro anotaciones en el propio primer rollo y seis en el tercero; los bateadores más destacados fueron Emiliano Ibarra, que se fue de 3-2 incluyendo un jonrón con uno a bordo y Jorge Coronado de 3-2 par de anotaciones y dos impulsadas.

Cabe destacar que el cañonero Juan Manuel Burrola Ung que figuraba como cuarto en la alineación del equipo de Sonora Sub 17, resultó el líder bateador del torneo en su categoría, al registrar también una destacada cifra de tres cuadrangulares.

Los jugadores celebrando

Con esto, la escuadra que comandó Roberto Guerrero en el banquillo, se robó los reflectores en Acapulco y evidenció el gran momento que vive Sonora.

Fuente: Tribuna.