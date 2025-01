Los Jets 'aterrizan' acuerdo con Aaron Glenn para que sea su entrenador

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Aaron Glenn está de regreso donde comenzó su viaje en la NFL hace casi 31 años.

Fue un esquinero que cambió el juego para los New York Jets en ese entonces. Ahora tiene la tarea de ayudar a cambiar la suerte de la franquicia.

Los Jets y Glenn acordaron el miércoles los términos para convertir al coordinador defensivo de los Detroit Lions en su entrenador en jefe, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento de la contratación. La persona habló bajo condición de anonimato porque el equipo aún no había anunciado la contratación, que fue reportada por primera vez por ESPN.

Glenn, quien supervisó la defensiva de los Lions en los últimos cuatro años, venció a otros 15 candidatos para el puesto mientras los Jets realizaban una extensa búsqueda para encontrar a su próximo entrenador.

Glenn regresa a sus raíces, ahora como entrenador

Y terminaron eligiendo a uno de sus exjugadores, una selección de primera ronda del draft de 1994 que fue asesorado por Bill Parcells, se convirtió en uno de los mejores creadores de juego de los Jets y se convirtió en un entrenador muy respetado y buscado.

Glenn, de 52 años, quien convirtió a la defensiva de Detroit en una de las mejores de la liga, se entrevistó con Washington, Atlanta, Tennessee y Los Ángeles Chargers el año pasado. Y se reunió con los Jets, Jacksonville, Las Vegas y Chicago este año.

Dura competencia

Glenn habló con los Jets durante una videollamada el 9 de enero y luego fue entrevistado en persona el martes.

Los Jets también entrevistaron a Brian Flores, Jeff Hafley, Vance Joseph, Mike Locksley, Josh McCown, Matt Nagy, Ron Rivera, Darren Rizzi, Rex Ryan, Bobby Slowik, Arthur Smith, Steve Spagnuolo, Jeff Ulbrich, Mike Vrabel y Joe Whitt Jr. para el puesto.

Flores también fue entrevistado para el puesto

Pero solo Glenn recibió una segunda entrevista. Y Nueva York no necesitó pensárselo dos veces antes de volver a hablar con nadie más.

Glenn se convertiría en el tercer entrenador en jefe negro en la historia de la franquicia, uniéndose a Herm Edwards y Todd Bowles. También es el primer entrenador negro en ser contratado para dirigir un equipo de la NFL durante el ciclo de contratación de este año.

Los Jets también están pasando por una larga búsqueda de un gerente general, y el asistente del gerente general de Washington, Lance Newmark, también estuvo en las instalaciones del equipo el martes.

Newmark, uno de los 15 candidatos a ser entrevistados para el puesto de gerente general, fue el primero en conseguir una segunda reunión con los Jets, al igual que Glenn, pero no ha llegado a un acuerdo.

Glenn y el nuevo gerente general tendrán la tarea de tratar de renovar una franquicia que tiene la sequía activa de playoffs más larga de la NFL con 14 temporadas.

Mucha experiencia

Glenn jugó ocho temporadas con Nueva York y fue seleccionado como uno de los esquineros en el equipo de los Cuatro Tiempos de la franquicia en 2003.

Más tarde tuvo temporadas con Houston, Dallas, Jacksonville y Nueva Orleans y terminó su carrera con 41 intercepciones, incluidas seis devueltas para touchdowns, y llegó al Pro Bowl tres veces.

El exesquinero tuvo mucha experiencia en la liga

Después de su carrera de 15 años como jugador, Glenn tuvo un período como gerente general de los Houston Stallions de la Lone Star Football League en 2012 antes de regresar a los Jets como cazatalentos de personal más tarde ese año.

Se desempeñó como entrenador asistente de backs defensivos de Cleveland de 2014 a 2015 antes de ser contratado para el mismo puesto en Nueva Orleans. Después de cinco temporadas con los Saints, fue contratado por los Lions como coordinador defensivo en 2021.

Valioso admirador

Joe Namath, el mariscal de campo que llevó a los Jets a su única victoria en el Super Bowl, en 1969, estaba complacido con la contratación de Glenn.

“Espero que todos @nyjets fanáticos estén tan emocionados como mi familia y yo de que Aaron Glenn sea nuestro nuevo entrenador en jefe”, escribió Namath en X poco después de que se conociera la noticia. “¡Ojalá la temporada comenzara la próxima semana!”

Los Lions, que perdieron ante Washington el sábado pasado en la ronda divisional de la NFC, ahora han perdido a sus dos coordinadores con Glenn uniéndose a los Jets y el gurú ofensivo Ben Johnson contratado por los Bears.

Glenn se convertiría en el sexto entrenador en jefe de tiempo completo por primera vez en ser contratado por los Jets desde el final de la temporada 2000. Se une a Edwards, Eric Mangini, Rex Ryan, Bowles y Robert Saleh. Todos tenían antecedentes defensivos, y el único entrenador contratado por Nueva York durante ese lapso con antecedentes ofensivos fue Adam Gase en 2019.

Trabajo por hacer

Las principales tareas para Glenn y el eventual nuevo gerente general serán tratar de construir un roster que regrese a los Jets a los playoffs después de una larga ausencia y determinar si la franquicia tendrá de regreso al mariscal de campo Aaron Rodgers la próxima temporada, si es que todavía quiere jugar, y posiblemente más allá.

Rodgers está indeciso de su regreso con Jets

El cuatro veces Jugador Más Valioso de 41 años, quien es el quinto jugador en la historia de la NFL en lanzar 500 pases de touchdown en la temporada regular, tiene un año de dinero no garantizado en su contrato con los Jets.

Nueva York también tendrá que tomar una decisión sobre el receptor abierto Davante Adams, quien está programado para ganar 35.64 millones en cada uno de los próximos dos años. Los Jets también tienen a varios jugadores clave programados para ser agentes libres, incluyendo al apoyador Jamien Sherwood, el esquinero D.J. Reed y el ala cerrada Tyler Conklin.

