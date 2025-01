No aprende; el Heat suspende de nuevo a Jimmy Butler, esta vez por dos juegos

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Jimmy Butler será suspendido por el Miami Heat por segunda vez en tres semanas, dijo el miércoles una persona con conocimiento de la decisión, un movimiento que se suma a la posibilidad de que ya haya jugado su último partido con la franquicia.

El jugador sigue en rebelión con Miami

Butler recibió la más reciente suspensión -se espera que dure dos partidos, según la persona que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo aún no había anunciado su decisión- por perder el vuelo del Heat a Milwaukee el miércoles.

El Heat, que no hizo comentarios de inmediato, tiene programado jugar contra los Bucks el jueves y contra Brooklyn el sábado.

Lo más pronto que podría volver a jugar con el Heat es el lunes, en casa contra Orlando.

Butler ha perdido mucho dinero en multas

Y eso dependería de que siga en el roster, lo que parece estar lejos de estar garantizado.

Butler le dijo al Heat en las últimas semanas que quiere un canje, una demanda que no ha hecho públicamente porque las reglas de la liga no permiten que los jugadores lo hagan. Cualquier jugador que haga saber tal demanda se arriesga a una multa de hasta 150 mil dólares.

Pero el Heat reveló esa solicitud cuando lo suspendió a principios de enero por lo que llamaron conducta perjudicial para el equipo, y dijo en ese momento que trabajarán para acomodar su solicitud de cambio.

La fecha límite de cambios de la NBA es el 6 de febrero.

Se duerme

Butler fue suspendido por siete partidos a principios de este mes, lo que le costó alrededor de 2.4 millones de dólares en salario. Butler regresó la semana pasada y ha jugado en cada uno de los últimos tres partidos de Miami, promediando 13.0 puntos en 29.3 minutos.

El Heat partió hacia Milwaukee alrededor de las 14:15 horas del miércoles. Esa hora de salida es más temprana que la que sale Miami para la mayoría de sus viajes, y no está claro si eso fue un factor para Butler el miércoles.

Las fechas de los partidos programados en esta gira del Heat coinciden con un torneo de pádel en Miami, uno que cuenta con Butler como presidente honorario y co-capitán. La compañía de café de Butler, Big Face, también está involucrada en el evento.

Pero no se sabía si Butler planeaba estar presente en ese evento en Miami y si eso tenía algo que ver con que perdiera el vuelo a Milwaukee.

Descontento

La esperada ruptura de Butler con el Heat se ha estado gestando durante varias semanas, si no meses. El principal problema que causó la fractura en la relación fue el dinero; es elegible para una extensión de dos años y 113 millones de dólares y el Heat nunca ofreció tal acuerdo, en gran parte porque se ha perdido alrededor del 25 por ciento de los juegos del equipo desde que llegó en 2019.

El jugador ha pedido insistentemente un canje

Había otros factores. Butler no ha ocultado que no está contento con lo que dice es su nuevo rol dentro de la ofensiva del Heat. No participó de su manera habitual durante la presentación de los titulares del Heat en los últimos tres partidos, y se ha sentado solo a veces durante los tiempos muertos sin participar en el grupo que se lleva a cabo alrededor de la banca.

“Todo el mundo dijo mucho, excepto yo, a decir verdad”, dijo Butler después de su primer partido de regreso tras la suspensión. “Dejaremos que la gente siga hablando... Toda la verdad saldrá a la luz”.

El último capítulo de la saga Butler-Heat llega un día después de que Phoenix llegó a un acuerdo con Utah para adquirir tres selecciones de primera ronda del draft que se espera que los Suns usen como piezas en otro intercambio, presumiblemente uno que llevaría a Butler a ellos. Tal acuerdo por Butler sería complicado para los Suns, y probablemente involucraría al menos a tres y posiblemente incluso más equipos para hacer que todas las piezas encajen.

