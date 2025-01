Colson Montgomery busca debutar en MLB y un puesto titular con White Sox

Comparta este artículo

Chicago, Estados Unidos.- Colson Montgomery escuchó lo que dijo Chris Getz y le pareció bien.

Un día después de que el gerente general de los Chicago White Sox predijera que Montgomery haría su debut en las Grandes Ligas este año, el campocorto de 6 pies 3 pulgadas sonó como si estuviera listo para jugar.

“Que él diga eso me da un poco más de motivación y confianza”, dijo Montgomery el viernes. “Pero al final del día, no me lo van a regalar, así que tengo que salir y ganármelo”.

El novato trabaja duro para ganarse un lugar

Montgomery tendrá todas las oportunidades para hacer precisamente eso. Podría ser el jugador más observado de Chicago cuando el equipo comience los entrenamientos de primavera en Arizona el mes próximo.

Recogiendo los pedazos después de una temporada de 41-121, el peor récord en la historia moderna de las Grandes Ligas, los White Sox tienen una vacante en el campo corto, y poner al local Montgomery en la alineación el día inaugural sería un buen momento para una franquicia en reconstrucción que cuenta con su personal de desarrollo de jugadores para aprovechar al máximo su sistema de granjas repentinamente rico.

Dura competencia

Pero Getz está listo si Montgomery necesita más tiempo en las menores. Josh Rojas podría ocupar su lugar después de firmar un contrato por un año y 3.5 millones de dólares en enero, y los White Sox también cuentan con Chase Meidroth y Brooks Baldwin.

“Aquí todo el mundo tiene hambre y todo eso”, dijo Montgomery, que cumplirá 23 años el 27 de febrero.

Rojas recién se unió al equipo de Chicago

Meidroth fue adquirido en el canje de Garrett Crochet con los Boston Red Sox en diciembre. Meidroth, de 23 años, seleccionado en la cuarta ronda del draft amateur de 2022, bateó .293 con siete jonrones y 57 carreras impulsadas en 122 juegos para Triple-A Worcester el año pasado.

Cuando se le preguntó sobre su estilo de juego, Meidroth se describió a sí mismo como “siempre el desvalido”.

“"Voy a esforzarme todos los días y voy a venir y traer energía”, dijo, “y juego un deporte en el que mi camiseta suele ser la más sucia del campo después de cada partido”.

Montgomery ha sido uno de los principales prospectos de Chicago desde que fue seleccionado por el equipo en la primera ronda del draft de 2021 proveniente de una escuela secundaria de Indiana.

Cambio de mentalidad

Parecía que iba camino de debutar en las Grandes Ligas la temporada pasada, pero tuvo un año difícil con la Triple-A Charlotte. Bateó .214 con 18 jonrones y 63 carreras impulsadas, ponchándose 164 veces en 130 juegos.

“Definitivamente fue la primera vez que tuve que luchar un poco”, dijo Montgomery antes del festival de invierno para fanáticos del equipo. “Pero quiero decir, cuando miro hacia atrás, me digo que estoy feliz de haber pasado por todo eso porque no es como si fuera a ser perfecta toda mi vida y toda mi carrera”.

El año pasado estuvo contemplado para debutar

Montgomery sintió que estaba demasiado involucrado en la posibilidad de unirse a los White Sox.

“Me hizo olvidar el momento presente y preocuparme por las siete en punto en Charlotte cuando necesitaba jugar”, dijo. “Sentí que aprendí mucho sobre eso, que un día a la vez en este juego es muy importante”.

Al finalizar la temporada, Montgomery fue a la Liga de Otoño de Arizona por segunda vez. Bateó .313 con tres jonrones y 11 carreras impulsadas en 11 juegos con los Glendale Desert Dogs.

Montgomery, quien fue agregado al roster de 40 hombres de Chicago en noviembre, dijo que utilizó un enfoque de ataque en el plato en la AFL que funcionó bien para él.

“Para mí fue simplemente un cambio de mentalidad... Tuve que dejar de lado mucho orgullo y ego al volver. Pero, al final, creo que fue una muy buena decisión”, dijo.

Fuente: Tribuna