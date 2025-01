La pelea entre Omar Chávez y Misael Rodríguez vuelve a tambalearse ¿Se suspendió otra vez?

Comparta este artículo

San Luis Potosí, México.- Cuando parecía que ya no se podía agregar otro capítulo a la ya rivalidad entre Misael Rodríguez y Omar Chávez, pasó un nuevo suceso que puso otra vez a tambalear la pelea que está presupuestada para desarrollarse este sábado 25 de enero en San Luis.

Fue este viernes en la ceremonia del pesaje, cuando Omar Chávez estuvo cerca de hacer un nuevo ridículo, pues el hijo de la leyenda nuevamente se pasó del peso permitido por 600 gramos.

Al final, solo se trató de un susto, ya que ambos pugilistas se subirán al cuadrilátero debido a que el menor de los Chávez pudo dar el peso horas más tarde de lo acordado, esto de cara al combate que sostendrán en la Arena Potosí de San Luis.

Ambos pugilistas dieron el peso

La ceremonia de pesaje estaba pactada al mediodía; el ‘Chino’ llegó y dio el peso reglamentado de 76 kilos con 800 gramos; sin embargo, Omar no llegó a tiempo, se retrasó cerca de tres horas y, tras varios problemas, pudo cumplir con la ‘Romana’ en su segundo intento.

Cabe destacar que esta mañana tanto el medallista olímpico como el de Sinaloa tienen otro pesaje, en donde no deberán de dar más del 10 por ciento permitido; en caso de incumplirlo, habrá sanciones económicas.

Evidentemente la nueva novela entre esta pelea molestó al nacido en Chihuahua quien no ocultó el desagrado que sintió por Omar Chávez.

“Lástima de este amigo, es una falta de respeto, es lo que digo. Yo no sé todas las reglas, pero no sé qué proceda a esto, otra cancelación. Esto para mí es alguien que está dejando tirada la pelea, no llegó a su tiempo, entonces ¿qué se hace ahí?”, dijo 'El chino' después de dar el peos.

Por otra parte, a pesa de batallar con la primera prueba, el hijo de Julio César, dijo que se siente con la confianza a tope y que noqueará a su rival.

"No quiero decir en que round, si 'Chino' se para y es valiente, lo voy a noquear en los primeros cuatro rounds, si corre o puntea entonces en los últimos rounds lo voy a noquear", aseguró Omar Chávez en conferencia de prensa, y lo volvió a dejar claro una vez que cumplió con el peso.

Fuente: Tribuna.