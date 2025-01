Los Raiders de Las Vegas 'apuestan' por Pete Carroll para el puesto de entrenador

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- Las Vegas Raiders están negociando un acuerdo para contratar a Pete Carroll como su nuevo entrenador en jefe, dijo a The Associated Press el viernes una persona con conocimiento de la decisión.

La persona habló bajo condición de anonimato porque el contrato no se ha finalizado.

El veterano entrenador ya sabe lo que es ser campeón en la NFL

Carroll, de 73 años, regresa a la banca después de llevar a Seattle a dos campeonatos de la NFC y al único título de Super Bowl de la franquicia durante un período de 14 años que terminó después de la temporada 2023.

Se une a un equipo que es en parte propiedad de Tom Brady, quien venció a Carroll y a los Seahawks en el Super Bowl hace 10 años. Brady observó desde la línea lateral cómo Malcolm Butler interceptó el pase de Russell Wilson en la línea de gol para sellar la victoria de los New England Patriots.

Se cree que Brady tiene una influencia importante en el proceso de contratación para este puesto y el de gerente general, que fue ocupado por el asistente del gerente general de los Tampa Bay Buccaneers, John Spytek, el miércoles.

Sin embargo, el club no ha anunciado la contratación de Spytek. Brady, siete veces campeón del Super Bowl, terminó su carrera con los Bucs.

¿No hay quinto malo?

Los Raiders despidieron al entrenador Antonio Pierce después de tener un récord de 4-13 en su primera temporada completa. Pierce tuvo un récord de 5-4 como entrenador interino en 2023 después de reemplazar a Josh McDaniels.

Carroll se convierte en el decimocuarto entrenador en jefe del equipo desde que Jon Gruden fue traspasado a Tampa Bay en 2002. Se convertirá en el quinto entrenador, incluidos aquellos en un rol interino, desde que los Raiders se mudaron a Las Vegas en 2020.

Carroll tuvo éxito dirigiendo a los Seahawks

La otrora orgullosa organización con tres trofeos del Super Bowl y el lema “Compromiso con la Excelencia” ha aparecido en sólo dos playoffs desde que llegó al juego del campeonato en la temporada 2002. Los Raiders perdieron en la ronda de comodines en ambos años.

Carroll tiene la exigente tarea de intentar revivir una organización en una AFC Oeste llena de entrenadores y mariscales de campo probados que parecen estar en su lugar por muchos años más. Se convertirá en la primera división en abrir una temporada en la que cada entrenador principal haya aparecido en un Super Bowl.

Pocas opciones

Uno de sus principales desafíos será qué hacer en la posición de mariscal de campo en una división que incluye a Patrick Mahomes de los Chiefs, Justin Herbert de los Chargers y Bo Nix de los Broncos. Mahomes está buscando su cuarto título de Super Bowl y el tercero consecutivo. Herbert es considerado un mariscal de campo potencialmente de primer nivel y Nix acaba de completar una temporada de novato en gran medida exitosa.

Los Raiders eligen en sexto lugar en el draft de este año y probablemente no estarán en posición de elegir a uno de los dos mejores quarterbacks (Shedeur Sanders de Colorado y Cam Ward de Miami) a menos que se produzca un canje.

O'Connell es el mariscal de campo de los Raiders

El mercado de agentes libres no parece sólido, por lo que las opciones de los Raiders podrían ser limitadas y podrían volver a contar con Aidan O'Connell como titular.

Si los Raiders no pueden hacer un movimiento importante en la posición de mariscal de campo, tendrán casi 100 millones de dólares en espacio en el tope salarial, según Over The Cap, para reforzar el resto de la plantilla.

Fuente: Tribuna