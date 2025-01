A pesar de las lesiones, Djokovic promete luchar por más títulos de Grand Slam

Comparta este artículo

Melbourne, Australia.- Podría ser tentador descartar a Novak Djokovic en este momento, pensar que podría estar más lejos que nunca de competir por títulos de Grand Slam y más cerca que nunca del retiro, donde ya residen sus mayores rivales en la cancha: Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray.

Tal vez ese tipo de pensamientos sean naturales después de la eliminación de Djokovic de las semifinales del Abierto de Australia el viernes por un desgarro muscular en la pierna.

Fue abucheado cuando se retiró de la cancha justo después de perder el primer set contra Alexander Zverev, un final abrupto para la búsqueda de Djokovic de un undécimo trofeo en Melbourne Park y un 25to campeonato importante en total, algo sin precedentes.

El serbio tuvo que retirarse por lesión

Fue la segunda vez en los últimos cuatro Grand Slams que Djokovic tuvo que abandonar su puesto en las últimas etapas del cuadro. En el Abierto de Francia del año pasado, se rompió el menisco de su rodilla derecha durante una victoria en la cuarta ronda y se retiró antes de los cuartos de final, luego necesitó una cirugía.

También es relevante para la conversación: Djokovic cumplirá 38 años antes del próximo major de este año, que comienza en Roland Garros a finales de mayo. Esa era la edad que tenía Nadal cuando cerró su carrera en noviembre.

Murray, una semana mayor que Djokovic, dejó de jugar en agosto pasado (y entrenó a Djokovic en Melbourne). El último partido de Grand Slam de Federer fue cuando tenía 39 años, aunque no anunció que había terminado hasta el año siguiente.

“Seguiré luchando”

“¿Hasta qué punto me preocupa? No lo sé. No es que me preocupe, cuando se acerca cada Grand Slam, si me voy a lesionar o no. Pero las estadísticas están en mi contra de alguna manera en los últimos años”, reconoció. “Así que es cierto que me he lesionado bastante en los últimos años. No sé exactamente cuál es la razón de eso. Quizás se deba a varios factores diferentes”.

Lo que dijo Djokovic a continuación seguramente hará felices a sus fanáticos y pondrán cautelosos a sus oponentes.

“Seguiré luchando. Seguiré luchando por ganar más Grand Slams”, afirmó Djokovic. “Y mientras sienta que quiero aguantar todo esto, seguiré aquí”.

Hay que tener en cuenta que Djokovic se lesionó al final del primer set de su partido anterior, contra Carlos Alcaraz, de 21 años, cuatro veces campeón de torneos importantes y número uno del ranking. A pesar de eso, Djokovic jugó lo suficientemente bien como para borrar un déficit y superar a Alcaraz en cuatro sets.

Es la primera vez en su carrera que se retira en un primer set

Tengan esto en cuenta también: Menos de un mes y medio después de la operación de rodilla de la temporada pasada, Djokovic llegó hasta la final de Wimbledon, donde perdió ante Alcaraz. Tres semanas después, Djokovic llegó hasta la final de los Juegos Olímpicos de París, donde venció a Alcaraz para finalmente obtener la medalla de oro que tanto había querido llevar a Serbia.

Futuro incierto

Djokovic no pudo dar un cronograma el viernes sobre cuánto tiempo estará fuera de las canchas. Tampoco estaba muy preparado para comprometerse a regresar al Abierto de Australia cuando se le preguntó si esta podría haber sido su última aparición, y dijo: “Hay una posibilidad. ¿Quién sabe? Tendré que ver cómo va la temporada... Si estoy en forma, saludable, motivado, no veo una razón por la que no vendría”.

Hay muchas pruebas de que es un error dar por acabado a Djokovic.

Aún así, habrá quienes tengan dudas sobre la salud y la longevidad de Djokovic.

“Novak ha hecho absolutamente todo lo que ha podido en la cancha de tenis en los últimos 20 años”, dijo Zverev, quien buscará su primer título de Grand Slam cuando se enfrente al campeón defensor Jannik Sinner en la final del domingo en el Rod Laver Arena.

“Ganó este torneo con un desgarro abdominal, algo que la mayoría de los jugadores ni siquiera pueden seguir jugando. Ganó este torneo con un desgarro en el tendón de la corva”, dijo Zverev. “Es un campeón 10 veces. Todos deberíamos respetar eso, de alguna manera, porque no hay nadie en la historia de este deporte que haya ganado y que haya hecho tanto como él”.

