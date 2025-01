Brian Schottenheimer dice que está "listo" para entrenar a los Cowboys

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- Brian Schottenheimer llevaba una tarjeta en su billetera cuando aún estaba en la universidad, con la inscripción de su objetivo en ese momento.

Conviértete en el entrenador en jefe más joven de la NFL.

No funcionó de esa manera para el hijo del difunto entrenador Marty Schottenheimer, en parte porque dijo que no fue muchos años después cuando el joven Schottenheimer pensó que tal vez no estaba listo.

Schottenheimer, de 51 años, dice que lo es ahora, y los Dallas Cowboys lo ascendieron de coordinador ofensivo a ser el décimo entrenador en la historia de la franquicia.

Schottenheimer es la elección de Jerry Jones

“Pensé por un tiempo que tal vez no sucedería, pero ha sido un sueño de toda la vida”, dijo Schottenheimer en su conferencia de prensa introductoria el lunes, con su familia y la viuda de Marty Schottenheimer, Pat, observando junto con el mariscal de campo franquicia Dak Prescott y varios compañeros de equipo.

“Esa tarjeta estaba en mi billetera a una edad temprana, y ha tardado mucho en llegar, pero está aquí”, dijo el joven Schottenheimer.

No estaba listo

Se apresuró a dirigirse a los escépticos que cuestionaron la contratación de un entrenador considerado un asistente de carrera, una sugerencia que incluso dejó caer el propietario Jerry Jones cuando anunció la decisión la semana pasada.

Schottenheimer abordó el delicado tema incluso antes de tomarse un momento para reconocer a su padre, quien tuvo marca de 200-126-1 en 21 temporadas como entrenador en jefe con paradas en Cleveland, Kansas City, Washington y San Diego. Schottenheimer padre murió hace cuatro años a los 77 años.

“He tenido algunas oportunidades cuando era mucho más joven, en las que sentía que no estaba listo”, dijo Brian Schottenheimer. “Ya estoy listo. Sé lo que quiero. Sé cómo es”.

Los Cowboys lo ascendieron menos de dos semanas después de separarse de Mike McCarthy, quien trajo a Schottenheimer como consultor en 2022 y tenía un contrato que expiraba después de una temporada de 7-10. Schottenheimer fue el coordinador ofensivo las últimas dos temporadas con McCarthy dirigiendo las jugadas.

Larga sequía

Schottenheimer es el décimo entrenador en la historia de la franquicia, y el noveno contratado por Jones desde que compró el equipo en 1989 y despidió al único entrenador de las primeras 29 temporadas de Dallas, el miembro del Salón de la Fama Tom Landry.

El 'joven' Schottenheimer dirigía las jugadas en Dallas

Es el séptimo entrenador desde la última vez que los Cowboys llegaron a un juego de campeonato de la NFC, en camino a su quinto título de Super Bowl en 1995. Es la sequía más larga en la NFC sin llegar al juego por el título de conferencia.

Los Cowboys llegaron a los playoffs tres años consecutivos con récords de 12-5 bajo McCarthy, pero tuvieron marca de 1-3 en la postemporada. Cuando se le preguntó cómo serían las cosas diferentes, Schottenheimer habló extensamente sobre la construcción de relaciones.

“Este negocio nunca se ha tratado de X y O”, dijo Schottenheimer. “Se trata de las personas”.

Persona correcta

Y los Cowboys creen que encontraron a la persona correcta, incluso si McCarthy fue quien lo trajo aquí. La carrera de McCarthy como entrenador de la NFL comenzó bajo la dirección de Marty Schottenheimer en 1993.

El nuevo head coach tiene una gran amistad con Prescott

Quizás lo más importante que jugó a favor de Schottenheimer fue la relación que construyó los últimos dos años con Prescott, quien está a punto de comenzar el contrato de cuatro años y 260 millones de dólares que firmó en 2024. Es el primer contrato de la NFL con un valor anual promedio de 60 millones de dólares.

“Dak no está tomando ninguna decisión como entrenador, ni quiere hacerlo”, dijo Stephen Jones vicepresidente ejecutivo de personal. “Pero, puedo decirles, que cada equipo que tomó una decisión de entrenador estaba mirando cómo resolver para su mariscal de campo. Así es como se gana en esta liga”.

Fuente: Tribuna