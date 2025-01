Los Eagles confían en que Barkley les ayude en su revancha de Super Bowl

Comparta este artículo

Filadelfia, Estados Unidos.- Jalen Hurts y el entrenador Nick Sirianni están listos para una revancha del Super Bowl con Patrick Mahomes y el exentrenador de los Eagles, Andy Reid.

Dos años después de que los Kansas City Chiefs eliminaron a los Eagles en el Super Bowl, y ganaron otro la temporada pasada, los equipos volverán a jugar el 9 de febrero en Nueva Orleans.

La diferencia en el resultado de este año podría ser la adición de Filadelfia del corredor de dos mil yardas, Saquon Barkley.

Barkley ha convertido el juego terrestre de los Eagles de una preocupación para la oposición durante la última década a un miedo absoluto. Miedo a que Barkley pueda anotar desde cualquier lugar. Miedo a que Barkley pueda cambiar de impulso en cualquier momento.

El acarreador es una amenaza con el balón

Solo mire cómo terminó los últimos dos juegos de playoffs: una carrera de touchdown de 60 yardas en la primera jugada ofensiva de los Eagles en el juego de campeonato de la NFC contra Washington y un touchdown de 78 yardas en la nieve que fue el signo de exclamación final en una victoria contra Los Angeles Rams la semana anterior.

Hurts ahora tiene un arma fuera del backfield para correr salvajemente contra los Chiefs.

Pero, incluso con Barkley, los Chiefs son favoritos por 1 y medio puntos para ganar el Super Bowl, según BetMGM Sportsbook.

Se necesita más

Hurts tuvo una actuación récord en el Super Bowl, lanzando para 304 yardas contra Kansas City y un touchdown, corriendo para 70 yardas y tres anotaciones, y agregando una conversión de 2 puntos que empató el juego.

Hurts bromeó después del partido del domingo por el título de la NFC que Sirianni “me había dejado salir de mi camisa de fuerza” después de que lanzó para 246 yardas y un touchdown y corrió para tres anotaciones después de semanas de modestos números de pases.

Siriani reconoce la labor de Hurts

Hurts desarrolló una reputación esta temporada más como un gerente de juego, el tipo de mariscal de campo al que no necesariamente se le pide que haga grandes jugadas ganadoras, sin perder el juego.

Sirianni se burló de la idea de que Hurts, quien se lesionó la rodilla izquierda durante la ronda divisional y sufrió una conmoción cerebral a fines de diciembre, es cualquier cosa menos la doble amenaza dinámica que puede llevar a los Eagles a su segundo campeonato de Super Bowl.

Corriendo o lanzando

“Es increíble la cantidad de dudas que hay a veces. No puedo comprenderlo del todo porque no se parece a lo que la gente piensa que debería ser”, dijo Sirianni. “Pero el tipo ha sido clutch. Ha ganado un montón de partidos de futbol. – Pero has corrido tantos metros. No nos importa cómo ganemos. No nos importa. Si corremos por 300 y pasamos por uno y ganamos, genial. Si nos apresuramos a por uno y pasamos por 300, genial. ¿A quién le importa?”

Barkley y Hurts, una doble amenaza

Barkley está a solo 30 yardas de romper la marca de Terrell Davis de 2,476 yardas totales por tierra, establecida en la temporada de 1998 cuando los Denver Broncos ganaron el Super Bowl.

“Muchas de estas cosas se reducen a cómo terminas. Y creo que poder apoyarme en él cuando estamos tratando de llevar las cosas a casa, creo que es un gran impacto que ha tenido para nosotros”, dijo Hurts.

Barkley podría tener una triple amenaza de razones para celebrar en Nueva Orleans. Podría desbancar a Davis del primer lugar en el libro de récords de carreras, los Eagles podrían ganar el Super Bowl y él cumplirá 28 años el 9 de febrero.

Fuente: Tribuna