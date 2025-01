Otra vez… Jimmy Butler es suspendido por el Miami Heat, ahora indefinidamente

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Jimmy Butler regresó de una suspensión. Otra vez. Y luego Butler fue suspendido por el Miami Heat. Otra vez.Butler ha sido suspendido por tercera vez este mes por el Heat, esta vez comenzando básicamente justo cuando terminaba el segundo.

El equipo dijo que Butler abandonó temprano la práctica matutina del lunes, antes de un partido contra el Orlando Magic, algo que el equipo calificó de “retención intencional de servicios”.

El jugador muestra su inconformidad con el equipo

La suspensión es sin goce de sueldo e indefinida por ahora, y el equipo dice que durará al menos cinco partidos.

Se esperaba que Butler regresara de su segunda suspensión el lunes, solo para ser suspendido por tercera vez. A Butler, según una persona con conocimiento de la situación, se le dijo durante el entrenamiento que no iba a volver a la alineación titular para el partido de esa noche contra Orlando.

Abandonó la práctica poco después, dijo la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no dio a conocer esos detalles públicamente.

“El Miami Heat suspende a Jimmy Butler sin goce de sueldo con efecto inmediato por un período indefinido que durará no menos de cinco partido”, se lee en el comunicado del equipo. “La suspensión se debe a un patrón continuo de desprecio de las reglas del equipo, participando en conductas perjudiciales para el equipo y reteniendo intencionalmente los servicios. Esto incluye abandonar la práctica hoy temprano”.

Futuro en duda

Butler fue suspendido para los dos juegos más recientes de Miami después de perder un vuelo del equipo a Milwaukee la semana pasada.

Butler se había perdido 14 de los últimos 19 partidos de Miami antes del lunes, incluidos nueve de los últimos 12 debido a las suspensiones, la primera una suspensión de siete juegos por conducta que el equipo consideró perjudicial, seguida de la suspensión de dos juegos.

Butler casi no ha tenido participación con el Heat

El papel de Butler en el futuro, titular o no titular, estaba en duda incluso antes de que se anunciara la última suspensión.

Butler no ha salido de la banca en un juego desde el 27 de enero de 2017, hace exactamente ocho años el lunes en un juego contra Miami, irónicamente, cuando él y su entonces compañero de equipo de Chicago, Dwyane Wade, criticaron cómo estaban jugando los Bulls.

Incluyendo los playoffs, Butler ha sido titular en cada una de sus últimas 560 apariciones.

“Se siente normal ahora en este momento”, dijo el escolta del Heat, Tyler Herro, cuando se le preguntó cómo es tener a Butler disponible nuevamente después de una suspensión, esas palabras llegaron unas horas antes de que se anunciara la última suspensión.

Ventana abierta

Butler quiere un canje, y Miami está tratando de cumplir. Pero mover a Butler y su salario de 48.8 millones de dólares esta temporada probablemente será más complicado de lo que habría sido en temporadas pasadas, en gran parte debido niveles salariales instalados como parte del nuevo acuerdo de negociación colectiva que restringen las formas en que los equipos que gastan más pueden hacer ciertos movimientos.

El jugador insiste en un canje a otra escuadra

Ha sido una saga que ha durado casi dos meses y parece que llegará a un punto crítico, de una forma u otra, durante la próxima semana y media. La fecha límite de cambios de la NBA es el 6 de febrero, lo que significa que el juego contra Orlando podría haber sido una de las últimas veces que Butler juegue un partido en casa en Miami.

Contando el juego del Magic, solo quedan seis juegos para Miami antes de la fecha límite de cambios, lo que aumenta la posibilidad de que Butler no vuelva a jugar para el equipo.

La Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto ha dicho que planea apelar la primera suspensión, lo que significa que Butler podría recuperar algo de dinero.

Fuente: Tribuna